Universo TOTVS acontecerá em outubro com foco em IA B2B

O Universo TOTVS 2026 já tem data marcada e terá a inteligência artificial como um dos grandes temas da programação, em uma imersão sobre como aplicar IA no contexto B2B. A iniciativa, que acontece nos dias 13 e 14 de outubro, em São Paulo (SP), reunirá executivos da companhia, especialistas e nomes de mercado para discutir e demonstrar como a IA pode gerar produtividade, eficiência operacional e novas oportunidades de crescimento para as empresas brasileiras.

De acordo com o estudo Panorama IA nas empresas brasileiras (2025), 50% das empresas nacionais afirmam que utilizam inteligência artificial nas rotinas de trabalho. Diante deste cenário, que mostra que a IA deixa de ser tendência para se tornar diferencial competitivo concreto, a edição 2026 do evento se propõe a ir além do discurso e mostrar na prática como as empresas podem estruturar a adoção desta tecnologia em suas operações, do backoffice ao core business, com o apoio das principais novidades do portfólio da TOTVS.

“Estamos vivendo um novo ciclo de transformação no mercado B2B, impulsionado pela inteligência artificial. Por isso, o Universo TOTVS 2026 está sendo desenhado para apoiar empresas e profissionais a entenderem como sair do discurso e implementar IA de forma estruturada e segura, gerando valor para os negócios”, afirma Diana Rodrigues, diretora de Comunicação e Marketing da TOTVS.

A programação contará com plenária principal dedicada aos temas mais críticos da agenda empresarial, palcos temáticos com debates sobre IA, dados e segurança, além de trilhas específicas por segmento, com demonstrações reais de aplicações da inteligência artificial no portfólio da TOTVS.

O evento ainda conta com palestras e debates pensados especialmente para desenvolvedores, programadores e profissionais da área tech, com conteúdos técnicos e aulas práticas voltadas à capacitação de profissionais que desejam se atualizar diante de um mercado em constante transformação.

LYNN: a estratégia da TOTVS para acelerar o desenvolvimento e a adoção de IA B2B

Nas últimas semanas, a TOTVS deu mais um passo em sua trajetória, lançando ao mercado o primeiro foundation de IA B2B brasileiro, LYNN. O foundation reúne os ativos e recursos tecnológicos necessários para ampliar significativamente a capacidade da companhia de desenvolver agentes especializados, avançando na cadeia de valor e aumentando a relevância da companhia em seus clientes.



O Universo TOTVS reunirá essas e outras novidades do portfólio da companhia.

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