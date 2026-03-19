Perma-Pipe acelera o crescimento com novo investimento na instalação do nordeste americano para atender aos clientes das centrais de dados de inteligência artificial, fornece atualização das operações no Oriente Médio e conclui a avaliação das alternativas estratégicas pela diretoria

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a "Empresa") anunciou hoje uma iniciativa de expansão estratégica focada em acelerar o crescimento através de entrada na região nordeste dos EUA, que tem alta demanda. A Empresa está se posicionando de forma a capitalizar no mercado de centrais de dados orientadas por inteligência artificial ("IA") em rápida expansão tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, ao passo que continua reforçando sua liderança em soluções de infraestrutura crítica.

Como parte dessa estratégia de crescimento, a Perma-Pipe priorizará investimentos voltados para expandir sua presença no setor de centrais de dados de IA em rápida evolução. A iniciativa reflete o compromisso de longo prazo da Empresa de apoiar a infraestrutura tecnológica da próxima geração e fortalecer sua posição nos mercados globais de energia, industrial e de infraestrutura.

Expansão no nordeste americano

O presidente e CEO Saleh Sagr afirmou: "Estamos animados com o anúncio da expansão das nossas operações com uma nova instalação no nordeste, com previsão para entrar em operação no segundo trimestre de 2026. Essa instalação focará primariamente no atendimento do mercado de centrais de dados orientadas por IA, que está em rápido crescimento, bem como o setor de Aquecimento e Refrigeração Distrital. Esse passo estratégico apoia o nosso compromisso com o crescimento orgânico e fortalece nossa posição como líder global no ecossistema de infraestrutura tecnológica. Nosso foco primário será na capitalização do potencial significativo nesses principais mercados, tanto nacional quanto internacionalmente. Além disso, estamos atualmente buscando assegurar um novo acordo bancário global para fornecer melhor liquidez, opções flexíveis de financiamento e acesso expandido a capital para dar suporte a novos investimentos no nosso crescimento".

Atualização das operações na região MENA

A Perma-Pipe também reafirmou sua sólida posição operacional na região do Oriente Médio e Norte da África.

"A Perma-Pipe segue totalmente comprometida com suas operações em toda a região MENA. Apesar dos conflitos regionais contínuos, nossas operações empresariais não foram impactadas. Implementamos abrangentes planos de continuidade dos negócios, criados para mitigar riscos potenciais e com o objetivo de garantir serviço ininterrupto aos nossos clientes e manter a estabilidade operacional e a segurança em todas as nossas instalações", acrescentou Saleh Sagr.

A dinâmica de mercado apoia a estratégia de crescimento

À medida que a demanda global por capacidade de processamento de dados continua acelerando, a Empresa acredita que as atuais condições do mercado apresentam oportunidades significativas para os fornecedores de infraestrutura que apoiam a IA e a computação na nuvem.

"O rápido crescimento da inteligência artificial, das plataformas na nuvem e da infraestrutura digital está criando demanda sem igual por soluções avançadas de centrais de dados", afirmou Sagr. "Nosso foco estratégico nas centrais de dados de IA posiciona a Perma-Pipe de forma a capitalizar nessas poderosas tendências globais. Além disso, estamos buscando diversificação em novas linhas de produto dentro dos setores industriais e de água tanto na América do Norte quanto na região MENA para expandir ainda mais nosso alcance de mercado e garantir resiliência a longo prazo.

"Estamos animados sobre o futuro e sobre as oportunidades que virão para a Perma-Pipe, com a forte demanda do mercado, estratégia de crescimento disciplinada, novas parcerias financeiras e robusto planejamento de continuidade dos negócios; estamos bem posicionados para executar nossa visão estratégica e capturar as oportunidades significativas em infraestrutura de IA, centrais de dados da próxima geração e mercados industriais diversificados", concluiu Saleh Sagr.

Conclusão da exploração das alternativas estratégicas pela diretoria

A diretoria da Empresa finalizou seu processo de avaliação das alternativas estratégicas para maximizar o valor dos acionistas, anunciado publicamente no dia 15 de setembro de 2025. A iniciativa avaliou uma ampla série de valores, criando alternativas e, após ampla avaliação e deliberação, consultando os assessores jurídicos e financeiros da Empresa, a diretoria determinou, de forma unânime, que continuar executando o plano estratégico da Empresa como uma empresa pública independente é a melhor maneira de maximizar o valor dos acionistas neste momento.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) é líder global em tubulação pré-isolada e sistemas de detecção de vazamento de petróleo e gás, aquecimento e refrigeração distrital e outras aplicações. A empresa usa sua ampla expertise em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que solucionam desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de muitos tipos de líquidos. No total, a Perma-Pipe tem operações em catorze localizações em seis países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicado de imprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem “declarações prospectivas” de acordo com a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e estão sujeitas às disposições de proteção previstas nessas seções, incluindo, entre outras, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa. Essas declarações devem ser consideradas sujeitas aos diversos riscos e incertezas existentes nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: (i) o impacto das crises de saúde pública nos resultados operacionais, condição financeira e fluxos de caixa da empresa; (ii) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (iii) a capacidade da Empresa de cumprir com todas as cláusulas contratuais das suas linhas de crédito; (iv) a capacidade da Empresa de pagar suas dívidas e renovar linhas de crédito internacionais que estão expirando; (v) a capacidade da Empresa de executar, de forma eficaz, seu plano estratégico e alcançar lucratividade sustentável e fluxos de caixa positivos; (vi) o impacto do enfraquecimento e da volatilidade econômica globalmente; (vii) flutuações nos preços do aço e a capacidade da Empresa de compensar os aumentos nos preços do aço por meio de aumentos nos preços de seus produtos; (viii) o cronograma de recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos dos produtos da Empresa; (ix) reduções nos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez e ao acesso a capital dos clientes não governamentais da Empresa; (x) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento por etapas para seus grandes contratos; (xi) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xii) a capacidade da Empresa de adquirir matérias-primas a preços favoráveis e de manter relações benéficas com seus fornecedores; (xiii) a capacidade da Empresa de fabricar produtos sem defeitos latentes e de recuperar-se de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàEmpresa; (xiv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xv) a capacidade da Empresa de receber um crédito de longo prazo relacionado a um projeto no Oriente Médio; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (xx) a capacidade da Empresa de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (xxi) reversões de receitas e lucros previamente registrados, resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita "ao longo do tempo" da Empresa; (xxii) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; e (xxiii) o impacto de ameaçasàsegurança cibernética sobre os sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Os acionistas, potenciais investidores e demais leitores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações. As declarações prospectivas aqui contidas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários, disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Central do Investidor do nosso site (http://investors.permapipe.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319644030/pt/

Saleh Sagr, presidente e CEO

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