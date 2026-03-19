Hilton anuncia acordo exclusivo com YOTEL para expandir sua presença mundial no segmento de estilo de vida

A Hilton (NYSE: HLT) anunciou hoje um contrato exclusivo com a YOTEL que irá proporcionar aos hóspedes mais uma forma de se hospedar dentro do crescente portfólio mundial da líder em hotelaria. Com hotéis altamente eficientes em mercados urbanos, a YOTEL foi pioneira no modo de satisfazer as necessidades em constante mudança dos hóspedes mediante estadias que apresentam design de quarto inteligente e recursos tecnológicos avançados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318938291/pt/

YOTEL Boston

O contrato de franquia com a YOTEL expande a rede da Hilton, atendendo a uma necessidade específica dos clientes no crescente segmento de estilo de vida, de maneira consistente com seu modelo de negócios com poucos ativos. A YOTEL continuará administrando e licenciando sua marca de modo independente em 23 hotéis em 10 países, com a meta de mais que triplicar seu portfólio nos próximos anos.

A YOTEL será a primeira marca a integrar o recém-criado Select by Hilton. O Select by Hilton foi criado para se tornar uma marca que oferece novas experiências de hospedagem aos hóspedes, com a confiança, a segurança e as vantagens que esperam da Hilton. Marcas hoteleiras consolidadas e de alta qualidade que se unirem ao Select by Hilton irão manter sua própria identidade e gestão de marca, enquanto se conectam ao premiado programa de fidelidade Hilton Honors e desfrutam dos benefícios das plataformas de distribuição e tecnologia superiores da Hilton.

Lançada em Londres em 2007, a YOTEL expandiu sua marca inovadora para hotéis em importantes mercados como Nova York, Tóquio, Amsterdã, Glasgow e Singapura, com designs de quartos inteligentes e eficientes que incluem a YOTEL SmartBed™, que pode se transformar de uma cama totalmente plana em um sofá com o toque de um botão, além de recursos tecnológicos avançados, como armazenamento automatizado de bagagem.

"A incorporação da YOTEL na rede Hilton é o exemplo mais recente de nosso compromisso com o crescimento eficiente em termos de capital, mediante uma parceria que complementa nosso portfólio de marcas existente e oferece aos hóspedes novas formas elegantes e bem planejadas de se hospedar com a Hilton em importantes centros urbanos em todo o mundo", disse Christian Charnaux, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Desenvolvimento da Hilton. "Este contrato reforça ainda mais nosso efeito de rede, conectando uma marca independente tão querida como a YOTELàpoderosa rede Hilton Honors e ao sistema de distribuição comercial, preservando, ao mesmo tempo, o que a converte em marca exclusiva."

A marca Hilton aumenta a visibilidade e a demanda pela YOTEL sem alterar a experiência que define a marca YOTEL, que continuará operando com a mesma qualidade, design inteligente e estilo de serviço.

"A Hilton traz uma escala de distribuição mundial e fidelização incomparáveis ??para nossa marca e negócio", disse Phil Andreopoulos, Diretor Executivo da YOTEL. “A parceria da YOTEL com a Hilton nos possibilita expandir nosso alcance, enquanto mantém nossa essência. O que muda para a YOTEL é o acesso, não a identidade, de modo escalável e com baixo investimento de capital."

Uma vez integradosàrede Hilton, os membros do Hilton Honors hospedados em propriedades YOTEL participantes irão desfrutar dos benefícios do Hilton Honors, o premiado programa de fidelidade para hóspedes das marcas de classe mundial da Hilton. Os quase 250 milhões de membros do Hilton Honors, que fizerem reservas diretamente pelos canais preferenciais da Hilton, terão acesso a benefícios instantâneos e tecnologia sem contato exclusivamente através do aplicativo Hilton Honors, líder do setor.

Os primeiros hotéis deverão estar disponíveis para reserva por meio dos canais Hilton ainda em 2026.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa líder multinacional em hotelaria, com um portfólio de 27 marcas de classe mundial, que inclui mais de 9.100 propriedades e mais de 1,3 milhão de quartos, em 143 países e territórios. Dedicada a cumprir sua visão fundadora de iluminar o mundo com a luz e o calor da hospitalidade, a Hilton já recebeu mais de 4 bilhões de hóspedes em seus mais de 100 anos de história. Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar do Mundo pela Great Place to Work e pela Fortune, a Hilton visa criar a melhor cultura para seus 500.000 colaboradores ao redor do mundo. A Hilton introduziu melhorias tecnológicas líderes do setor para aperfeiçoar a experiência do hóspede, incluindo o Compartilhamento de Chaves Digitais, atualizações de quartos gratuitas e automatizadas, e a possibilidade de reservar quartos conjugados já confirmados. Através do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, os quase 250 milhões de membros do Hilton Honors que reservam diretamente com a Hilton podem acumular pontos para estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar. Com o aplicativo Hilton Honors gratuito, os hóspedes podem reservar sua estadia, selecionar seu quarto, fazer o check-in, abrir a porta com uma chave digital e fazer o check-out, tudo pelo smartphone. Acesse stories.hilton.com para mais informações e entre em contato com a Hilton no Facebook, X, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre a YOTEL

A YOTEL é uma rede hoteleira internacional com 23 propriedades em locais privilegiados. A YOTEL existe para que os hóspedes durmam melhor, se desloquem com mais rapidez e aproveitem mais o destino. De cidades vibrantes a aeroportos movimentados, a YOTEL promete o luxo do tempo, o acesso a locais incríveis e a alegria da descoberta. Em todas as estadias.

Com sede em Londres, o portfólio do grupo é composto por três marcas: YOTEL (hotéis no centro da cidade), YOTELPAD (opção para estadias prolongadas) e YOTELAIR (hotéis próximos a aeroportos). A YOTEL está presente em cidades ao redor do mundo, incluindo Amsterdã, Boston, Edimburgo, Genebra, Glasgow, Londres, Manchester, Miami, Nova York, Porto, São Francisco, Singapura, Tóquio e Washington D.C., além dos aeroportos de Londres Gatwick, Amsterdã Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Istambul e Singapura Changi. As próximas inaugurações incluem Kuala Lumpur (2026), Atenas (2027), Belfast (2028), Lisboa (2028) e NEOM (2029).

Os principais acionistas da YOTEL incluem o Talal Jassim Al-Bahar Group, a United Investment Portugal e a Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

A YOTEL foi originalmente criada por Simon Woodroffe OBE, fundador da YO!, que se inspirou na experiência de viagens de primeira classe e traduziu esta filosofia, linguagem e design em quartos pequenos, mas com um design primoroso. www.yo.co.uk, www.yotel.com

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada. Estas declarações incluem, entre outras, declarações referentes às nossas expectativas quanto ao desempenho de nossos negócios, resultados futuros e outras declarações não históricas. Em alguns casos, é possível identificar estas declarações prospectivas pelo uso de palavras como "perspectiva", "acredita", "espera", "prevê", "potencial", "continua", "pode", "irá", "deveria", "poderia", "busca", "projeta", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou a forma negativa destas palavras ou outras palavras comparáveis. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo, entre outros, riscos inerentes ao setor de hotelaria; fatores macroeconômicos fora de nosso controle, como inflação, alterações nas taxas de juros, desafios decorrentes da escassez ou disputas trabalhistas e interrupções na cadeia de fornecimento; a perda de pessoal-chave da alta administração; concorrência por hóspedes e contratos de gestão e franquia; riscos referentes a negócios com proprietários de hotéis terceirizados; desempenho de nossos sistemas de tecnologia da informação; crescimento de canais de reserva fora de nosso sistema; riscos de fazer negócios fora dos EUA; riscos associados a conflitos geopolíticos; incertezas resultantes de tendências políticas, tarifas e outras políticas nos EUA e internacionais, incluindo potenciais barreiras a viagens, comércio e imigração, bem como outros eventos geopolíticos; e nosso endividamento. Outros fatores, que podem fazer com que nossos resultados divirjam materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, podem ser encontrados na seção intitulada "Parte I - Item 1A. Fatores de Risco" de nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de dezembro de 2025, apresentadoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") e acessível no site da SEC em www.sec.gov. Tais fatores podem ser atualizados periodicamente em nossos relatórios apresentadosàSEC. Como consequência, há ou haverá fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados nestas declarações. Estes fatores não devem ser interpretados como exaustivos, mas sim lidos em conjunto com as demais declarações de advertência incluídas neste comunicadoàimprensa e em nossos relatórios apresentadosàSEC. Não nos comprometemos a atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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