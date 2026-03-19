Ativos naturais ganham espaço no cuidado capilar

A busca por fórmulas eficazes e alinhadas à natureza tem impulsionado o uso de ativos botânicos na indústria de beleza. De acordo com dados da Redirection International, esse segmento deve expandir a uma taxa média de 7,2% ao ano até 2027, o que resultará em um faturamento de aproximadamente US$ 40 bilhões, o equivalente a R$ 230,8 bilhões, até o fim do período.

Nos cuidados capilares, ingredientes como tamarindo, algas marinhas, cupuaçu e aloe vera ganham espaço por oferecerem benefícios que vão além da hidratação superficial, atuando também na saúde da fibra capilar e do couro cabeludo. Para Carine Silva, educadora técnica da Prohall Professional, esses ativos naturais são ricos em compostos bioativos e contribuem para rotinas de tratamento mais completas. “São ingredientes que atuam de forma integrada, promovendo hidratação, nutrição e fortalecimento, que são pilares essenciais para a saúde dos fios”, explica.

O tamarindo se sobressai pela alta concentração de polifenóis, ácidos orgânicos suaves e polissacarídeos. Com ação antioxidante, pode ajudar a combater danos causados por fatores externos, como poluição e radiação solar, além de favorecer a retenção de água na fibra capilar. “O resultado são fios mais macios, brilhantes e com menos frizz, além de uma cutícula mais uniforme”, afirma Carine.

As algas marinhas, por sua vez, concentram minerais, aminoácidos e vitaminas que auxiliam no fortalecimento dos fios e na proteção antioxidante. “Elas também contribuem para o equilíbrio do couro cabeludo, o que impacta diretamente na vitalidade e na aparência do cabelo”, destaca.

Ingrediente típico da biodiversidade brasileira, o cupuaçu é conhecido pela retenção de água. A manteiga proveniente do vegetal pode promover nutrição profunda, reposição lipídica e melhora da elasticidade, ajudando a prevenir ressecamento e quebra. Já a aloe vera é reconhecida pelas propriedades hidratantes, calmantes e regeneradoras. “Além de hidratar, ela auxilia no equilíbrio do couro cabeludo e melhora a maleabilidade dos fios”, completa a especialista.

Segundo Carine, a eficácia desses ativos também está na atuação combinada. “Tamarindo e aloe vera são mais voltados à hidratação, enquanto o cupuaçu atua na nutrição e as algas no fortalecimento e equilíbrio do couro cabeludo. Quando usados de forma estratégica, os resultados tendem a ser mais consistentes e duradouros”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A especialista explica que, com o uso contínuo de produtos que contenham esses ingredientes, é possível observar melhora na hidratação, redução do frizz e aumento da resistência dos fios. “O cabelo passa a responder melhor aos tratamentos, mantendo uma aparência saudável por mais tempo, com mais brilho, leveza e movimento natural”, conclui.