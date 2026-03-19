A Keenfolks lança a KEENFOLKS X_

O modelo tradicional de holding que moldou o marketing global por décadas está enfrentando crescente pressão,àmedida que os mercados de capitais, a atividade de consolidação e as demandas dos clientes apontam para a necessidade de uma mudança estrutural.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260319702617/pt/

Miguel Machado, CEO and Co-Founder, Keenfolks

O setor de marketing está em busca de um novo modelo. A questão não é mais se as agências precisam mudar, mas quais foram construídas para essa mudança desde o início.

A Keenfolks, parceira de IA Integrativa® criada nativamente para a Era da Inteligência, anuncia hoje o lançamento da KEENFOLKS X_ — uma nova rede global de marketing nativa de IA, projetada para ajudar organizações a irem além de serviços fragmentados e a adotarem sistemas inteligentes, soluções escaláveis ??e transformação mensurável.

A rede é construída sobre o K OS_, sistema operacional de marketing proprietário da Keenfolks, que conecta inteligência, dados, automação e execução em sistemas de marketing reutilizáveis.

O objetivo é claro: ajudar as organizações a irem além da entrega fragmentada por agências e a construírem capacidades de marketing escaláveis, impulsionadas por IA.

A Mudança do Setor

Na última década, as organizações de marketing acumularam conjuntos de tecnologias cada vez mais complexos, ecossistemas de agências fragmentados e ambientes de dados desconectados. Embora essas estruturas funcionassem em uma era focada em campanhas, elas têm dificuldades para operar com eficácia em um mundo onde o desempenho de marketing é cada vez mais moldado por:

Dados em tempo real

Sistemas de decisão com IA

Produção automatizada de conteúdo e mídia

Ciclos de otimização contínua

Nesse ambiente, a vantagem competitiva não vem de campanhas isoladas, mas de sistemas de marketing integrados que aprendem e melhoram com o tempo. A KEENFOLKS X_ foi projetado especificamente para construir e operar esses sistemas.

“O setor busca um novo modelo, mas para nós isso não é uma ideia para o futuro — é uma realidade operacional. A KEENFOLKS X_ é a forma como escalamos uma maneira de trabalhar, nativa de IA, na qual as grandes marcas já confiam: Conectando inteligência, plataformas, fluxos de trabalho e experiências em sistemas que performam, aprendem e agregam valor ao longo do tempo. Acreditamos que a próxima era pertencerá aos parceiros que fazem mais do que entregar campanhas — eles ajudam a construir os sistemas inteligentes e os motores de crescimento por trás do marketing moderno.”

— Miguel Machado, CEO e cofundador da Keenfolks

A Plataforma: K OS_

No centro do modelo está o K OS_, sistema operacional de marketing nativo de IA da Keenfolks. A plataforma conecta quatro camadas fundamentais:

Inteligência : Análise orientada por IA do desempenho de marketing, comportamento do consumidor e sinais de mercado.

: Análise orientada por IA do desempenho de marketing, comportamento do consumidor e sinais de mercado. Plataformas : Integração com ambientes de CRM, mídia, comércio e tecnologia de marketing.

: Integração com ambientes de CRM, mídia, comércio e tecnologia de marketing. Fluxos de trabalho : Processos orientados por agentes que automatizam o planejamento, a produção, a personalização e a otimização.

: Processos orientados por agentes que automatizam o planejamento, a produção, a personalização e a otimização. Experiências: A camada de execução onde as marcas implementam campanhas, ecossistemas de conteúdo e experiências digitais.

Juntas, essas camadas transformam o marketing de uma coleção de serviços em um sistema operacional em constante aprimoramento.

De Serviços a Sistemas

A Keenfolks passou os últimos anos ajudando organizações empresariais a construir esses sistemas.

Um exemplo é a plataforma "What's Your Cocktail" da Diageo, um mecanismo de personalização orientado por IA que analisou o comportamento de 51 milhões de consumidores nos EUA e no Reino Unido. O sistema forneceu recomendações de coquetéis em momentos-chave de decisão, gerando taxas de engajamento mais de 4 vezes superioresàmédia do setor. Mais importante ainda, o sistema continua aprendendo e aprimorando-se ao longo do tempo. A KEENFOLKS X_ estende essa abordagem globalmente.

O Modelo Econômico

A rede introduz uma nova estrutura comercial que vai além da economia tradicional das agências.

A KEENFOLKS X_ opera por meio de três modelos de engajamento:

Parcerias de transformação: Construção de sistemas de marketing orientados por IA para organizações empresariais.

Construção de sistemas de marketing orientados por IA para organizações empresariais. Desenvolvimento de soluções: Criação de produtos e recursos reutilizáveis ??em toda a rede.

Criação de produtos e recursos reutilizáveis ??em toda a rede. Cocriação de empreendimentos: Trabalho em conjunto com os clientes para construir novos empreendimentos de dados, tecnologia e marketing.

Essa abordagem permite que a Keenfolks e seus parceiros participem da criação de valor a longo prazo, em vez da entrega de projetos de curto prazo.

Expansão da Rede

Fundada em Barcelona e com escritórios em Londres, Nova York e Cidade do México, a Keenfolks atua atualmente em mais de 50 mercados. O lançamento da KEENFOLKS X_ marca o início da próxima fase de crescimento da empresa.

Nos próximos meses, a Keenfolks começará a confirmar parcerias estratégicas em mercados-chave e a expandir a capacidade de entrega global da rede. A empresa também está explorando financiamento de capital de risco para acelerar o desenvolvimento de novas infraestruturas e soluções de marketing baseadas em IA.

Sobre a KEENFOLKS X_

A KEENFOLKS X_ é a rede global de marketing nativa de IA da Keenfolks para a Era da Inteligência. Construída sobre o K OS_, conecta inteligência, plataformas, fluxos de trabalho e experiências em sistemas inteligentes reutilizáveis ??e soluções escaláveis ??que ajudam as organizações a irem além da entrega fragmentada de marketing. Por meio desse modelo, a Keenfolks combina serviços de transformação, desenvolvimento de soluções, cocriação de empreendimentos e estruturas selecionadas de compartilhamento de risco para criar valor mais duradouro e mensurável para os clientes.

Sobre a Keenfolks

A Keenfolks é a parceira de IA Integrativa® criada para a Era da Inteligência. Fundada em Barcelona, ??com escritórios em Londres, Nova Iorque e Cidade do México, e atuação em mais de 50 países, a Keenfolks ajuda marcas globais a aprimorarem suas práticas de marketing por meio de sistemas inteligentes que conectam estratégia, dados, tecnologia, mídia, CRM e execução criativa. Entre seus clientes estão Coca-Cola, Diageo, Kellanova, Reckitt, Mars, Nestlé e Merck-MSD.

Sobre Miguel Machado

Miguel Machado é CEO e cofundador da Keenfolks e da Og.ai. Ele liderou a transformação do marketing impulsionada por IA para marcas globais como Coca-Cola, Diageo, Mars, Reckitt, Merck-MSD e Nestlé. Palestrante frequente e apresentador do podcast AI Marketing Transformation, ele se concentra na criação de estruturas práticas que conectam estratégia, tecnologia, dados e capacidade humana para a Era da Inteligência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319702617/pt/

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