Champs Open 2026 reúne atletas do ranking em São Paulo
Torneio realizado no Parque Villa-Lobos contou com atletas entre os principais do ranking internacional e disputas nas categorias profissional e amadora.
compartilheSIGA
O Champs Open Beach Tennis 2026 foi realizado nos dias 14 e 15 de março, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reunindo atletas com posições no ranking internacional da modalidade e público presente ao longo da programação. O evento contou com estrutura voltada para categorias profissionais e amadoras, com partidas realizadas em quadras montadas no complexo esportivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Finais reúnem atletas do ranking internacional
Na disputa masculina, participaram atletas posicionados no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), como Mattia Spoto, Nicolas Gianotti, Felipe Loch, Daniel Mola e Giovanni Cariani, conforme dados disponíveis em rankings oficiais da entidade. A final foi disputada entre as duplas Felipe Loch e Nicolas Gianotti contra Giovanni Cariani e Mattia Spoto. A dupla formada por Loch e Gianotti venceu a partida e conquistou o título.
No feminino, o torneio contou com atletas também presentes no ranking internacional, como Giulia Gasparri, Ninny Valentini, Sophia Chow, Vitória Marchezini, Greta Giusti e Veronica Casadei. A decisão reuniu as duplas Veronica Casadei e Greta Giusti contra Sophia Chow e Vitória Marchezini, com vitória de Casadei e Giusti.
A Federação Internacional de Tênis (ITF) disponibiliza informações públicas sobre o ranking e o circuito mundial da modalidade, que podem ser consultadas em:
Ranking Mundial da ITF
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o organizador Carlinhos Romagnolli, a realização do evento com atletas do circuito internacional e a presença de público refletem o momento da modalidade no país. “O evento reuniu atletas que figuram entre os primeiros colocados do ranking mundial e contou com grande presença de público, o que demonstra o crescimento da modalidade no Brasil”, afirmou o organizador Carlinhos Romagnolli.
Website: https://www.instagram.com/champsopenbt