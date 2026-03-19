VISIA anuncia Carol Pires como diretora de Novos Negócios

A Agência VISIA anuncia a chegada de Ana Carolina Martins Pires Cavichioli como nova diretora de Negócios e Marketing. A executiva passa a integrar a liderança da agência com a missão de fortalecer o posicionamento estratégico da marca, ampliar oportunidades comerciais e apoiar o plano de expansão da empresa para 2026.

Publicitária de formação, com pós-graduação em Comunicação Corporativa, Ana Carolina construiu sua carreira na intersecção entre comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios. Ao longo de mais de 15 anos de atuação, vem conduzindo estratégias comerciais e de crescimento para empresas B2B, liderando equipes e estruturando operações comerciais.

“A Carol Pires chega para conectar inovação, relacionamento e posicionamento da marca, liderando iniciativas estratégicas que vão ampliar nossas oportunidades de negócios e fortalecer ainda mais a presença da VISIA no mercado”, ressalta Pedro Salmen, CEO da agência.

Jornada e relacionamento com agências e lideranças do setor

Antes de chegar à VISIA, a executiva esteve por 5 anos na B.done, empresa que conecta agências aos seus potenciais clientes. Ela ingressou na empresa em 2020 como consultora de negócios e, ao longo de sua jornada, assumiu posições de crescente responsabilidade, passando por cargos de gerência e diretoria até alcançar a posição de CEO, função que ocupou oficialmente até 2025. Para ela, a experiência fez com que se relacionasse com centenas de agências e lideranças do setor, além de conhecer diferentes modelos de atuação e acompanhar os desafios e oportunidades do mercado de comunicação no país.

“Durante essa jornada, tive a oportunidade de me relacionar com centenas de agências e conhecer de perto o cenário de cada uma delas, seus diferenciais, soluções, valores, lideranças e cases. Entrar na VISIA neste momento reflete muito da admiração que sempre tive pela trajetória da agência”, ressalta.

Na VISIA, a nova diretora terá como foco ampliar a presença da agência no mercado, fortalecer relacionamentos estratégicos com clientes e parceiros e contribuir para o desenvolvimento de novas frentes de atuação. Sua experiência em gestão, estratégia comercial e posicionamento de marca deve apoiar a agência na consolidação de um modelo de crescimento baseado em inteligência de negócios e geração de valor para as marcas atendidas.

Para Ana Carolina, o novo desafio representa a oportunidade de atuar de forma ainda mais integrada entre marketing, estratégia e desenvolvimento de negócios. “A VISIA tem uma visão muito clara sobre o papel da comunicação estratégica no crescimento das empresas. Chego com o objetivo de contribuir para ampliar esse impacto, conectando inteligência de mercado, relacionamento e oportunidades de negócios”, afirma.

Novo momento de expansão para a Agência VISIA

A chegada da executiva acontece em um momento de expansão da marca, que vem fortalecendo sua atuação em estratégia, conteúdo e performance para empresas que buscam crescimento sustentável e relevância em seus mercados.

“Vejo muitas possibilidades de mostrar ainda mais ao mercado o trabalho que a VISIA vem construindo ao longo desses anos. Estou muito animada com esse novo desafio e com a oportunidade de contribuir para os próximos capítulos dessa história”, destaca.

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Com a nova diretora, a agência reforça sua estrutura de liderança e dá mais um passo em sua estratégia de crescimento para os próximos anos. “Sempre enxerguei na VISIA uma empresa séria, consistente e com uma cultura muito clara, que tem as pessoas como um de seus principais pilares, algo que valorizo muito”, finaliza.