ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro

O ecossistema de inteligência integrada ATLANTAR está reforçando seu posicionamento como parceiro estratégico das médias empresas brasileiras que buscam crescer com mais consistência, ampliar receita e estruturar inovação de forma conectada ao negócio. Com cinco verticais de atuação, o ATLANTAR une tecnologia, branding, marketing, pesquisa e gestão de lideranças.

A proposta parte de uma leitura do mercado feita pelos sócios do ecossistema. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a adoção de inteligência artificial (IA) entre empresas industriais com 100 ou mais colaboradores subiu de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024. No mesmo levantamento, as áreas que mais utilizaram a tecnologia foram administração, comercialização e desenvolvimento de projetos, produtos, processos e serviços. Entre os benefícios mais citados pelas empresas estão aumento de eficiência, maior flexibilidade de processos e melhora no relacionamento com clientes e fornecedores.

É a partir dessa visão que o CEO, Júlio Feiden, vê a importância do ATLANTAR para o middle market brasileiro. “Este segmento vive um ponto decisivo. Muitas empresas já superaram a fase inicial de estruturação, mas ainda não contam com uma operação integrada capaz de alinhar posicionamento, geração de demanda, tecnologia e cultura de execução. A nossa ideia é entrar pela principal necessidade do cliente e expandir a atuação conforme o momento da empresa, sem romper a coerência da estratégia”, explica Feiden.

O mercado nacional não é o limite para o ATLANTAR

Apesar do foco no middle market brasileiro, o ecossistema também atua ao lado de demais B2Bs e B2Cs da América Latina, que precisam transformar inovação em execução e resultado. Em seus mais de 12 anos de atuação e juntamente com suas empresas, o ATLANTAR já realizou projetos em mais de seis países, somando mais de 500 empresas.

“No ATLANTAR, defendemos que crescer sem margem é apenas correr para trás. Por isso, transformamos a expansão em um sistema previsível, movendo o que chamamos de ‘três números-mãe’: a margem operacional, a previsibilidade de entrega e a previsibilidade de receita. O mercado oferece agitação e múltiplos fornecedores desconectados, mas nós entregamos uma porta única e um plano de execução absoluto para garantir que a inovação se converta em lucro real e legado sustentável”, complementa Júlio.

Sobre o ATLANTAR

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O ATLANTAR é um ecossistema de inteligência integrada de Porto Alegre, com presença nacional, focado em ser o parceiro estratégico de médias empresas brasileiras para crescimento de receita e inovação. Por meio de suas cinco verticais, une inovação, posicionamento de marca e geração de demanda, com soluções que se comunicam entre si e acompanham o momento de cada operação.