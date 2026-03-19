Agenda de março impulsiona turismo em Sorocaba

O Calendário de Eventos Turísticos de Sorocaba de 2026, divulgado pela Secretaria do Turismo (Setur), conta com três atividades principais para o mês de março: o Festival Regional Artesanal, nos dias 13, 14 e 15; o St. Patrick’s Day, nos dias 21 e 22; e o Passeio de Trem da Páscoa, no dia 28.

O objetivo do cronograma, de acordo com o site de notícias da Prefeitura de Sorocaba, é impulsionar o turismo no município, promover a valorização da cultura local e estimular a economia ao atrair visitantes e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra diversas unidades na cidade, incluindo o Golden Park Sorocaba, devido à diversidade de eventos, março é um mês movimentado para a hotelaria.

Segundo ele, o Festival Regional Artesanal costuma atrair muitas famílias e grupos de amigos que querem aproveitar a cidade, enquanto o St. Patrick’s Day reúne principalmente jovens e adultos interessados em lazer e experiências culturais diferenciadas. Já o Passeio de Trem da Páscoa é mais procurado por famílias com crianças pequenas, que planejam a hospedagem pensando na praticidade e no conforto durante o passeio.

“Cada evento ajuda a diversificar o perfil de hóspedes nos hotéis da cidade. Durante o mês, vemos desde famílias buscando fins de semana prolongados até visitantes individuais ou grupos de amigos que querem aproveitar os eventos urbanos. Essa diversidade aumenta a procura por diferentes tipos de acomodações, desde quartos padrões até opções mais completas para estadias mais longas”, detalha.

O profissional também destaca que, com a programação de março, Sorocaba entra no ritmo das festividades, o que acaba estimulando visitantes a permanecerem por mais tempo no município. Segundo Aly, hotéis bem localizados e que oferecem comodidades estão entre os mais procurados por turistas que desejam estender a estadia. “Esses eventos fazem com que Sorocaba seja vista como um destino que vale a pena explorar com calma, aproveitando tudo o que a cidade tem para oferecer”, observa.

Festival Regional Artesanal movimenta turismo familiar

Aly afirma que a diversidade de atrações do Festival Regional Artesanal, realizado no Parque das Águas, com gastronomia típica, música, artesanato e atividades para o público infantil, estimula famílias e grupos de amigos a optarem por hospedagens próximas para aproveitar o fim de semana sem pressa.

“O evento atrai visitantes que talvez não fossem a Sorocaba só para isso. Eles vêm experimentar os pratos da praça de alimentação, conferir as peças de crochê, tricô, mosaicos e até os acessórios para pets. Esse tipo de público acaba movimentando hotéis urbanos, principalmente aqueles com boa infraestrutura e localização estratégica”, analisa.

Para ele, eventos desse tipo ajudam não apenas na ocupação imediata dos hotéis, mas também na percepção de Sorocaba como destino cultural. “Quem participa gosta da experiência e tende a voltar ou recomendar, o que gera efeito positivo para toda a cadeia hoteleira da cidade”, ressalta.

St. Patrick’s Day fortalece turismo urbano

Já o St. Patrick’s Day, realizado no Parque Carlos Alberto de Souza, segundo o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, ajuda a impulsionar o turismo urbano de Sorocaba, pois traz elementos da cultura irlandesa, como música, gastronomia e cerveja artesanal.

“Isso faz com que a cidade se destaque e atraia visitantes que buscam experiências diferentes e divertidas, mas sem precisar viajar para o exterior”, afirma.

Esse tipo de evento também contribui para reforçar a identidade cultural da cidade, já que conta com bandas ao vivo, DJs e uma área kids bem estruturada, agradando tanto quem deseja aproveitar o evento com os filhos quanto quem prefere a companhia de amigos.

“Eventos assim fazem as pessoas explorarem mais Sorocaba. Elas chegam para o festival, mas acabam conhecendo parques, restaurantes e pontos turísticos. Isso ajuda a consolidar a cidade como um destino urbano-cultural completo”, pontua.

Passeio de Trem da Páscoa valoriza tradição ferroviária

Sobre o Passeio de Trem da Páscoa, Aly afirma que ele gera um impacto importante na hospedagem, principalmente entre famílias com crianças. Segundo ele, a experiência temática, com a Maria Fumaça e gincanas de caça aos ovos, atrai visitantes que costumam planejar a estadia para aproveitar o passeio com mais tranquilidade, especialmente quando o evento ocorre na Estação Paula Souza e envolve locomotivas históricas.

Além do efeito direto na ocupação dos hotéis, o profissional acredita que o passeio valoriza a história ferroviária da cidade e cria experiências que combinam cultura, lazer e tradição, sendo também uma oportunidade de destacar o patrimônio local.

“O Passeio de Trem da Páscoa representa uma ponte entre tradição e entretenimento, tornando a cidade ainda mais atraente para visitantes de diferentes regiões”, conclui.

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