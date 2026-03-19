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Tecban fortalece estratégia de experiência do consumidor

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, companhia reforça foco no cliente com ações ao longo da semana.

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Repórter
19/03/2026 12:12

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Tecban fortalece estratégia de experiência do consumidor
Tecban fortalece estratégia de experiência do consumidor crédito: DINO

A Tecban, empresa de soluções que integra o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, chega ao Dia do Consumidor com avanços relevantes em seus indicadores de satisfação e com a estratégia de tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo. Ao longo da semana que antecedeu a data, a companhia promoveu uma série de ações voltadas à valorização da escuta do cliente e ao fortalecimento da cultura de centralidade no cliente em diferentes áreas da organização.

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A companhia encerrou 2025 com evolução consistente nos principais índices de CSAT (Customer Satisfaction Score) e NPS (Net Promoter Score) em diferentes frentes de negócio, consolidando a experiência do cliente como um dos pilares estratégicos de 2026. O Banco24Horas alcançou 77% de CSAT entre consumidores, registrando crescimento de 8 pontos percentuais em relação a 2024.

Esse desempenho reflete atributos valorizados pelos consumidores na experiência com o Banco24Horas, como conveniência, facilidade de uso e ampla capilaridade da rede. A agilidade nas transações, aliada à localização estratégica dos caixas eletrônicos, proporciona uma jornada simples, eficiente e acessível. Essa combinação fortalece a percepção de segurança e confiabilidade dos serviços, consolidando o Banco24Horas como uma solução presente no cotidiano das pessoas, que facilita o acesso a serviços financeiros de forma prática e segura. 

Em um cenário em que a experiência se tornou um dos principais critérios de escolha dos consumidores no setor financeiro, a Tecban vem ampliando o papel do Banco24Horas como uma infraestrutura de conveniência para milhões de brasileiros. A evolução dos indicadores reflete não apenas melhorias operacionais, mas uma abordagem cada vez mais orientada por dados e pela voz do cliente.
 
Experiência do cliente como pilar estratégico
 
Mais do que uma iniciativa pontual relacionada ao Dia do Consumidor, a Tecban vem consolidando uma atuação estruturada de Experiência do Cliente (CX) como eixo integrador entre diversas áreas da companhia. A área de CX conecta atendimento, marketing, operações, produtos, comercial e tecnologia em torno de uma visão integrada de jornada e valor percebido pelo cliente.
 
Essa atuação reforça a diretriz de conectar indicadores de satisfação, como CSAT e NPS, diretamente à evolução de produtos, processos e modelos de atendimento, promovendo uma visão integrada da experiência ponta a ponta.
 
Entre as frentes priorizadas estão a simplificação de jornadas, tornando-as mais ágeis e integradas; a melhoria contínua da experiência nos ATMs, com atualizações de interface e otimizar a diversificação de cédulas que o cliente precisa para atender às demandas dos consumidores; o fortalecimento e a adequação dos canais de atendimento às necessidades específicas de instituições financeiras e varejistas; além do aumento da transparência e da visibilidade nos serviços de numerário. 

Dados que se transformam em ação

De acordo com Natália Sansoni, superintendente de Marketing, Comunicação e Experiência do Cliente da Tecban, o avanço nos indicadores é resultado de um trabalho estruturado de integração entre áreas e foco disciplinado em melhoria contínua.
 
“Mais do que acompanhar indicadores, nosso foco é transformar dados em decisões que melhorem a vida do cliente. A evolução do CSAT e do NPS é reflexo de um trabalho consistente de escuta, análise de jornadas e integração entre áreas. Quando a voz do cliente orienta as decisões, a experiência melhora e o negócio também evolui, oferecendo mais eficiência, qualidade e confiança para nossos clientes e parceiros”, afirma a executiva.
 
Para 2026, a companhia pretende ampliar o uso de dados de experiência e inteligência de jornadas para apoiar a evolução de produtos, serviços e modelos de atendimento, consolidando a experiência do cliente como um dos pilares de inovação da empresa.
 
Os resultados reforçam o posicionamento da Tecban na evolução da experiência no autoatendimento e em soluções de numerário no Brasil, combinando presença física estratégica, tecnologia e inteligência de dados para ampliar eficiência e geração de valor ao mercado.

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Atendimento à imprensa Tecban: tecban@inpresspni.com.br
Ana Paula Vieira – (11) 9 5711-9588
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Website: https://www.tecban.com.br/

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