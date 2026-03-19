BeeFood atualiza plataforma e inicia fase de expansão

A BeeFood, plataforma de gestão para micro, pequenos e médios restaurantes, anuncia o lançamento da versão 3.0 de seu sistema, marco que simboliza uma nova etapa na trajetória da empresa. A atualização chega em um momento de expansão da operação, que inclui a mudança para um escritório maior e acompanha o crescimento do mercado de alimentação no Brasil.



Segundo dados da Associação Nacional dos Restaurantes (ANR), até setembro de 2025, a receita real dos serviços de alimentação subiu 2,0% no país. Já a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) projeta que o setor terá desempenho superior ao registrado em 2024, quando faturou R$ 455 bilhões.



De acordo com Rafael Muscari, CEO da BeeFood, a nova versão da plataforma nasce de um aprendizado direto com milhares de restaurantes em operação. “À medida que esses negócios crescem, os desafios mudam: performance, integração entre canais e clareza de dados passam a ser mais críticos do que simplesmente ter um sistema. A BeeFood 3.0 marca uma nova fase justamente por ter como foco esses pontos estruturais, com uma plataforma pensada para acompanhar restaurantes em escala”, afirma.



O sistema passou por uma reconstrução completa de arquitetura, com foco em estabilidade, velocidade de processamento e facilidade de integração. O objetivo foi criar uma base tecnológica mais moderna, capaz de organizar melhor os fluxos internos e preparada para receber novos módulos sem comprometer o desempenho.



Na prática, as mudanças no sistema propõem disponibilizar respostas mais rápidas nas operações do dia a dia e fluidez nos momentos de maior movimento. “Já a escalabilidade permite que o restaurante aumente o volume de pedidos e opere mais canais sem precisar mudar de sistema ou adaptar processos constantemente”, resume Muscari.



Redesign guiado pela rotina dos restaurantes



O redesign completo da plataforma foi pensado a partir das necessidades reais dos clientes. Segundo o CEO, menos cliques, navegação mais intuitiva e informações mais visíveis foram prioridades para quem opera sob pressão. “A ideia foi reduzir o esforço operacional do time e tornar o sistema mais simples para quem executa e mais estratégico para quem faz a gestão”, reforça.



“Essa nova experiência de uso pode contribuir para mais agilidade no atendimento, redução de erros operacionais e maior clareza na gestão. Com um sistema mais fluido e organizado, os restaurantes podem ganhar eficiência e os gestores conseguem acompanhar o negócio com mais precisão”, acrescenta.



Crescimento e maturidade tecnológica



O lançamento da versão 3.0 da solução acontece em um momento de expansão da BeeFood, que passa a operar em um escritório maior e ampliar sua base de clientes. Muscari explica que esse cenário influenciou diretamente as decisões de investimento em tecnologia.

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“O crescimento da BeeFood deixou claro que a tecnologia precisava acompanhar esse ritmo. Investir na versão 3.0 foi uma decisão estratégica para sustentar a expansão com foco em qualidade e com a premissa de garantir que a plataforma estivesse preparada para uma base maior de clientes e operações cada vez mais exigentes”, compartilha o executivo.



Para o CEO, a nova versão marca uma etapa de maturidade da empresa. “Em um momento em que tecnologia, dados e experiência do usuário se tornam elementos centrais para a gestão de restaurantes, ter uma plataforma atualizada ajuda a manter a empresa competitiva em um mercado cada vez mais desafiador”, conclui.



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