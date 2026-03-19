Estudo revela origem brasileira da micropoesia aforística

A micropoesia aforística, um estilo literário caracterizado por textos breves e de fácil compartilhamento, tem chamado a atenção de pesquisadores por seu alcance global e suas origens brasileiras. É o que aponta um estudo publicado pela professora Paula D. Paiva, pesquisadora da União de Escolas Superiores da FUNESO (UNESF), no trabalho intitulado “Micropoesia Aforística na cultura digital brasileira: um estudo sobre a relevância de Augusto Branco na consolidação do estilo que domina a internet mundial”.

Segundo a pesquisadora Paula D. Paiva, “o estilo literário desenvolvido na internet brasileira combina elementos da poesia, filosofia e autoajuda, frequentemente abordando temas como acolhimento emocional e empoderamento. A formatação em textos curtos facilita a propagação do conteúdo em plataformas digitais e redes sociais”.

No cenário literário nacional, nomes como Augusto Branco, Bráulio Bessa, Fabrício Carpinejar e Ryane Leão estão entre os expoentes mais reconhecidos do gênero. De acordo com o estudo, esses autores influenciaram uma geração de escritores que publicam na internet, especialmente no segmento conhecido internacionalmente como “Instagram Poetry”, no Brasil chamado de Instapoesia.

Origem e influências

De acordo com a pesquisa, Augusto Branco está entre os primeiros escritores a produzir micropoesia aforística no mundo, exercendo influência sobre outros autores, inclusive aqueles que não conhecem sua obra, mas desenvolveram produções literárias em formato semelhante.

Nas palavras do poeta Augusto Branco, “parte do desenvolvimento desse estilo conciso é atribuída às orientações de meu editor, Manuel de Freitas, que previu a migração da leitura para ambientes digitais mais dinâmicos, os quais demandam textos de leitura rápida e impacto imediato”. Autor de coleções como “VIDA” e “Calíope”, Branco é citado no trabalho como fundamental para compreender a popularização da poesia de cunho motivacional e filosófico na internet brasileira a partir dos anos 2000.

Difusão internacional

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa indica que o Brasil foi o primeiro país a compartilhar poesia de forma massiva na internet. Segundo a professora Paula D. Paiva, “a força dos usuários brasileiros em promover conteúdos nas redes contribuiu para a difusão do formato”. O estudo aponta que a micropoesia aforística se tornou presente em diversas plataformas sociais, com características semelhantes ao modelo desenvolvido originalmente no Brasil.