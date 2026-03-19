Eye Clinic realiza pesquisa sobre neuropatia óptica tóxica

A Rede Total Care, em parceria com a Associação Brasileira de Neuro-Oftalmologia e o Centro Edson Bueno, área de ensino, pesquisa e inovação do Grupo Amil, iniciou uma pesquisa clínica voltada ao estudo da neuropatia óptica tóxica, condição associada à ingestão de bebidas adulteradas com metanol.

A iniciativa tem como objetivo investigar os efeitos do metanol sobre o nervo óptico e ampliar o conhecimento científico sobre o tema no país. O projeto também prevê a oferta de avaliação oftalmológica gratuita para pessoas com suspeita da doença que atendam aos critérios clínicos definidos pelo estudo.

A pesquisa irá analisar possíveis danos oculares decorrentes da exposição à substância, que pode provocar alterações na visão e, em casos mais avançados, levar à perda visual. O atendimento será realizado na Eye Clinic, localizada na Avenida República do Líbano, em São Paulo, e estará disponível mediante apresentação de laudo médico que comprove a contaminação por metanol.

Segundo Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, a iniciativa reúne diferentes frentes de atuação para atendimento aos pacientes. “Nosso objetivo é garantir acesso à avaliação especializada para pessoas que possam ter sido afetadas, com suporte técnico e estrutura adequada”, afirma.

De acordo com o oftalmologista Eric Pinheiro de Andrade Bueno, vice-presidente da Associação Brasileira de Neuro-Oftalmologia, o estudo busca ampliar o entendimento sobre a condição. “A proposta é avaliar como o metanol afeta a via óptica e contribuir para o direcionamento clínico dos pacientes”, explica.

Os hospitais e serviços da Rede Total Care também poderão encaminhar casos confirmados para avaliação especializada. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) participa como parceira técnica do projeto.

Kenneth Almeida, diretor-executivo de Pesquisa e Educação da Rede Total Care, destaca que a ação está alinhada às iniciativas de pesquisa e assistência da instituição. Naiana Cunha, diretora de Governança Clínica e Oftalmologia da Rede Total Care, informa que o atendimento será direcionado a pacientes que atendam aos critérios definidos no protocolo.

Critérios de inclusão no estudo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ter 18 anos ou mais.

Ter histórico de exposição ao metanol ou álcool.

Apresentar suspeita ou diagnóstico confirmado de neuropatia óptica tóxica, caracterizada por:

Perda visual gradual e indolor;

Dificuldade na percepção de cores;

Presença de escotomas (manchas escuras na visão) sem alteração pupilar.





Pacientes que se enquadrem nesses critérios devem entrar em contato diretamente com a Eye Clinic para agendamento da avaliação especializada. O atendimento está disponível via WhatsApp pelo número (11) 3004-1483.