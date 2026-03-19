Lavland fecha patrocínio master com União Suzano

A Lavland Lavanderia Express anunciou no dia 14 de março, sábado, oficialmente um novo e relevante passo em sua estratégia de crescimento e posicionamento de marca: o patrocínio master ao União Suzano, equipe tradicional do futebol paulista fundada em 1969 e que vem ganhando destaque nas competições estaduais. A parceria contempla a exposição da marca da Lavland na parte frontal dos uniformes da equipe durante a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, além da presença já confirmada na Série A do Campeonato Paulista sub-20 em 2026, ampliando significativamente a visibilidade da rede de franquias em todo o estado de São Paulo.

O acordo também prevê a inserção da marca em placas publicitárias no Estádio Francisco Marques Figueira, localizado em Suzano (SP), durante os jogos em que o clube atua como mandante. Essa estratégia reforça o alcance da Lavland junto ao público local e regional, impactando torcedores, patrocinadores e a comunidade esportiva como um todo.

A oficialização da parceria aconteceu durante um evento especial realizado na cidade de Osasco (SP), ocasião que marcou a inauguração de mais uma unidade da rede Lavland. O evento reuniu convidados, empresários, franqueados e representantes do clube, simbolizando a união entre o empreendedorismo e o esporte. Durante a cerimônia, o presidente do União Suzano, Everton Souza de Oliveira, entregou ao CEO da Lavland, Felipe Filipini, uma camisa oficial do clube com a aplicação da marca da empresa, reforçando simbolicamente o início dessa nova fase para ambas as instituições.

Para Felipe Filipini, CEO da Lavland, a parceria representa muito mais do que visibilidade de marca. “Acreditamos no poder do esporte como uma ferramenta de conexão com as pessoas e de fortalecimento de comunidades. Estar ao lado de um clube com história e relevância como o União Suzano reforça nosso compromisso com crescimento estruturado e presença nacional. Nosso objetivo é encerrar 2026 com 250 unidades comercializadas e consolidar a Lavland como a lavanderia mais moderna do Brasil”, afirma.

“A gente já tinha uma relação próxima com o clube aqui em Suzano, inclusive realizando a lavagem dos uniformes da equipe na unidade. Com essa convivência e proximidade com o presidente, surgiu de forma natural a ideia de construir algo maior. Levamos essa oportunidade para a franqueadora, que entendeu o potencial da parceria e decidiu abraçar o projeto, transformando-o em um patrocínio que hoje ganha visibilidade em todo o estado”, compartilha Fernando Moura, franqueado da Lavland Suzano.

Do lado do União Suzano Atlético Clube, a parceria também representa um importante avanço. O clube, que carrega tradição e história no futebol paulista, vive um momento de projeção e fortalecimento. A disputa do Campeonato Paulista Série A3 e a presença na elite estadual sub-20 em 2026 indicam um planejamento voltado ao crescimento esportivo e institucional.

“Esse patrocínio contribui diretamente para ampliar a visibilidade do União Suzano Atlético Clube em nível estadual e nacional. E, claro, também tem um toque especial: podemos dizer que hoje temos, com orgulho, o uniforme mais cheiroso do Brasil”, destaca Everton Souza de Oliveira, presidente do clube.

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A expectativa é que a parceria entre Lavland e União Suzano Atlético Clube contribua para ampliar o alcance de ambas as marcas, fortalecer suas posições no mercado e criar uma relação próxima com o público, unindo tradição, inovação e visão de futuro.