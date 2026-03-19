A Andersen Consulting reforça sua oferta de cibersegurança por meio de colaboração com a Trillium Information Security Systems

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades em tecnologia e gestão de riscos por meio de um Acordo de Colaboração com a Trillium Information Security Systems (TISS), uma empresa de cibersegurança.

Com presença no Canadá e no Paquistão, a TISS oferece soluções abrangentes de cibersegurança para organizações dos setores financeiro, de telecomunicações e público. A equipe da empresa oferece um amplo conjunto de serviços, incluindo avaliações de segurança, operações de segurança gerenciadas, serviços de equipe vermelha (red team), perícia digital e resposta a incidentes, além de consultoria em GRC (Governança, Risco e Conformidade). Com quase duas décadas de experiência, a TISS fornece defesas adaptáveis ??e orientadas por inteligência que ajudam os clientes a antecipar e responder às ameaças cibernéticas em constante evolução.

“Na TISS, trabalhamos para criar um ambiente digital mais seguro, capacitando as organizações a operar com segurança e confiança”, disse Mahir Mohsin Sheikh, CEO da TISS. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite combinar nossa profunda expertise técnica com uma estrutura de consultoria global, possibilitando que clientes em todo o mundo criem estratégias de cibersegurança proativas, escaláveis ??e resilientes.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A TISS se consolidou como líder em cibersegurança, protegendo infraestruturas críticas e sistemas corporativos. Nossa colaboração fortalece nossa capacidade de fornecer soluções holísticas de tecnologia e gestão de riscos que ajudam os clientes a se proteger, se adaptar e crescer em um ambiente em rápida transformação.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

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