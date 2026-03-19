Maiores erros na higienização bucal comprometem a saúde

Cuidar da saúde é essencial em todas as fases da vida, e esse cuidado começa pela boca, já que problemas bucais podem se agravar e impactar outras áreas do corpo. As complicações vão além da perda dentária, das cáries ou da gengivite. Dados da pesquisa SB Brasil 2023 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, apontam que a média de dentes perdidos entre adultos brasileiros é de 3,45. Entre pessoas de 65 a 74 anos, a perda dentária continua sendo um dos principais problemas, podendo resultar em limitações funcionais.

A escovação é considerada o primeiro passo da higienização bucal. No entanto, estudos conduzidos por especialistas indicam que muitas pessoas não conseguem manter uma rotina adequada de higiene e escovam os dentes por menos tempo do que o recomendado, como apontam pesquisas publicadas no Journal of Periodontology e no Journal of Dental Hygiene. O objetivo dessa etapa é remover a placa bacteriana que, quando não eliminada corretamente, pode se acumular e evoluir para tártaro ou cárie.

Para uma limpeza eficaz, a orientação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO) é dedicar pelo menos dois minutos à escovação. Outro descuido frequente é aplicar força excessiva durante o processo, prática que pode desgastar o esmalte dental e causar lesões na gengiva.

De acordo com Nathalia Cerbara, gerente de Assuntos Médicos de LISTERINE®, manter uma rotina completa de higiene bucal é fundamental para a prevenção de problemas orais.

“É fundamental manter, ao menos duas vezes ao dia, uma rotina completa de higiene bucal, que inclui a escovação, a limpeza interdental com fio dental e o uso do enxaguante bucal. Esses passos se complementam e são indispensáveis para uma limpeza eficaz. Embora estudos indiquem que 83% dos consumidores entendem que escovar os dentes vai além de manter um sorriso bonito — sendo essencial para o equilíbrio do microbioma oral — ainda é comum a ocorrência de falhas durante a higienização”, afirma a especialista Nathalia Cerbara, gerente de Assuntos Médicos de LISTERINE®, com base em dados do estudo A New View of Care, desenvolvido pela Kenvue.

Outro erro comum está relacionado à frequência da higienização. Escovar os dentes mais de três vezes ao dia não garante uma melhor limpeza. Nathalia Cerbara, gerente de Assuntos Médicos de LISTERINE® destaca que, mais importante do que a quantidade de escovações, é a qualidade da higiene bucal realizada.

O uso do fio dental também é considerado essencial para remover resíduos de alimentos e bactérias que ficam entre os dentes, regiões que a escova não consegue alcançar. A falta desse hábito pode favorecer o desenvolvimento da gengivite, condição inflamatória que afeta grande parte da população.

O terceiro passo da rotina é o uso do enxaguante bucal. Ainda existe a percepção de que esse produto é dispensável, porém estudos indicam que o enxaguatório, quando utilizado em conjunto com a escovação e o fio dental, pode aumentar significativamente a redução da placa bacteriana, conforme estudo clínico de Kenvue.



Ação de conscientização

Em uma iniciativa voltada à promoção da saúde bucal, LISTERINE® se uniu à Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO) e à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), por meio do Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia, para realizar uma ação de conscientização na Avenida Paulista.

A ativação integra o movimento Março Brilhante e a campanha Sorrir Muda Tudo, e ocorre no Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, das 10h às 15h, na calçada do prédio da Fiesp.

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Durante o evento, cirurgiões-dentistas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) oferecem orientações gratuitas à população sobre higiene bucal, odontopediatria e prevenção do câncer bucal. A ação também prevê a distribuição de 1.500 kits de higiene bucal para incentivar a adoção de uma rotina completa de cuidados.