Stray Kids x Bioré UV: vídeo de campanha com a nova música “Endless Sun” será lançado globalmente em 19 de março (horário do Japão)

Bioré UV, marca de protetor solar da Kao Corporation, lançará sua campanha global “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT” (A luz do Sol é o seu holofote) com participação do Stray Kids em mais de 15 países e regiões a partir das 20h30 (horário da Japão) de 19 de março de 2026.

A campanha apresenta um vídeo manifesto com a música original “Endless Sun” (Sol infinito), escrita, composta e produzida pelo Stray Kids, além de visuais-chave e diversas iniciativas globais. Eventos POP-UP de duração específica também serão realizados em Osaka (Japão) e Seongsu, em Seul (Coreia), oferecendo conteúdos imersivos da colaboração e experiências com os produtos.

Por meio desta campanha, o Bioré UV comunica globalmente seu valor central: combinar alta proteção contra raios UV com uma textura confortável para uso diário.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260319494592/pt/

KV

Site especial: https://www.kao.co.jp/bioreuv/sunlightisyourspotlight/en/

Contexto da campanha global

Com o aumento das temperaturas globais e mudanças no ambiente de radiação UV, cresce o número de pessoas mais cautelosas em relaçãoàexposição ao sol. Em resposta, o Bioré UV redefiniu o sol, não como algo a ser evitado, mas como um holofote que permite que cada pessoa brilhe.

Desde 2025, o Bioré UV colabora com o grupo global de K-pop Stray Kids sob a mensagem “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.” Agora em seu segundo ano, a campanha atinge um novo marco com a primeira colaboração musical da marca.

“Endless Sun”, criada exclusivamente para esta campanha, é uma música totalmente original escrita, composta e produzida pelo Stray Kids.

O vídeo de campanha traduz a mensagem do Bioré UV de incentivar todos a aproveitarem a luz do sol com confiança, com suporte da sua poderosa proteção UV.

“Endless Sun” — Música manifesto cocriada com Stray Kids, compartilhando a visão da marca

Links de streaming:

Spotify https://bit.ly/40ZAv6P

Apple Music https://bit.ly/4brUq3h

YouTube Music https://bit.ly/4rzQ28l

Amazon Music https://bit.ly/4sGElgY

Comentário do Stray Kids

“Estamos verdadeiramente honrados criar esta música em colaboração com o Bioré UV. Usando o Bioré UV em nossas atividades diárias, sentimos na prática a segurança e a positividade que nos permitem brilhar sendo nós mesmos, mesmo sob o sol, e incorporamos essas emoções nesta música. Esperamos que o Bioré UV inspire todos a entrarem na luz do sol com confiança.”

Sobre o vídeo da campanha — “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”

Vídeo da campanha (versão de 60 segundos):

http://youtube.com/watch?v=40S9ZH1gVH4

O vídeo mostra os membros do Stray Kids interagindo livremente com a luz do solàsua maneira. Ele começa com Felix olhando para o sol e sussurrando: “I wanna kiss you back” (Quero te beijar de volta), antes dos integrantes atravessarem uma cidade iluminada pela luz. Entre feixes e reflexos, cada integrante caminha com confiança em sua própria direção, expressando a beleza de brilhar sob o sol. O vídeo culmina em uma mensagem coletiva que incentiva todos que se expõemàluz do sol.

Eventos POP-UP no Japão e na Coreia: “Bioré UV × Stray Kids ‘STAY in Spotlight’”

Eventos POP-UP por tempo limitado serão realizados em Osaka e Seongsu (Seul), onde o Bioré UV fará sua entrada em larga escala no mercado coreano em 2026. Os visitantes poderão experimentar produtos da Bioré UV, além de explorar visuais da campanha, painéis em tamanho real autografados pelo Stray Kids, figurinos usados nas filmagens, exposições de produtos e atividades interativas, incluindo sorteios.

Seoul (Seongsu), Coreia

Período: 20 de março (sex) – 29 de março (dom) de 2026

Local: LECT Seongsu

Endereço: 65 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seul, Coreia do Sul

Horário: 12h - 20h (horário da Coreia do Sul)

Entrada: reserva antecipada via Naver ou entrada no dia

Osaka (Shinsaibashi), Japão

Período: 30 de março (seg) – 30 de junho (ter) de 2026

Local: Kao Wow

Endereço: 1F Taiko Building, 3-6-13 Minamikyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka, Japão

Horário: 11h - 18h (horário do Japão)

(Fechado aos sábados, domingos e feriados nacionais)

Entrada: livre

O conteúdo da exposição e os procedimentos de entrada podem sofrer alterações.

Campanhas globais serão lançadas gradualmente em cada região

Diversas campanhas serão implementadas progressivamente nos mercados onde o Bioré UV está disponível. *Observe que a disponibilidade, o cronograma e os detalhes específicos dessas campanhas podem variar conforme o país e a região.

Motivo da escolha do Stray Kids

O Bioré UV está atualmente disponível em 39 países e regiões. O Stray Kids, que vem desafiando palcos globais desde sua fase de trainee, representa a mensagem “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT” (A luz do Sol é o seu holofote). Por meio dessa colaboração, a Bioré UV busca aprofundar o envolvimento global e se tornar uma presença indispensável no cotidiano das pessoas.

Sobre o Stray Kids

Stray Kids é um grupo masculino da JYP Entertainment que estreou em 2018. O termo “Stray”, no nome do grupo, carrega o significado de romper com tradições, formatos e sistemas preexistentes.

Os integrantes participam ativamente da escrita, composição e produção de suas próprias músicas e, em 2025, tornaram-se recordistas de vendas de álbuns de K-pop nos Estados Unidos.

Desde o lançamento do álbum SKZ IT TAPE ‘DO IT’, em novembro do ano passado, que estreou em 1º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, o grupo alcançou oito estreias consecutivas no topo da parada. Nenhum artista havia anteriormente emplacado oito álbuns seguidos diretamente na 1ª posição, marcando um recorde histórico em nível global. Como resultado, o Stray Kids passou a figurar entre os grupos com melhor desempenho na Billboard 200 nos anos 2000.

Além disso, o grupo concluiu com sucesso, no ano passado, sua maior turnê mundial até hoje, Stray Kids World Tour [dominATE]. Sua popularidade ultrapassou Japão e Coreia, consolidando-se como um fenômeno global, com forte presença nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Sobre a Bioré

Bioré é uma marca global de cuidados com a pele da Kao Corporation, oferecendo produtos de limpeza facial, cuidados com os poros, cuidados corporais e proteção UV de alto desempenho, desenvolvidos para se integrar na vida diária. Com tecnologias próprias desenvolvidas a partir da longa experiência de pesquisa da Kao, a Bioré oferece soluções eficazes com sensação confortável, adaptadas a diferentes necessidades de pele.

Presente em 66 países e regiões na Ásia, Américas e Europa, a marca continua expandindo sua presença global e sendo escolhida por consumidores ao redor do mundo.

Site oficial da marca Bioré UV: https://www.kao.co.jp/bioreuv/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319494592/pt/

Videos:

Escritório de RP da Kao Bioré V (em KMC Co., Ltd.)

Ririka Takasu / Takahiro Otsuka / Eri Sato

Tel: +81-3-6261-7413

E-mail: info@kmcpr.co.jp

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Materiais para a mídia: https://bit.ly/bioreuv_0319 [Senha: kao0319]