O Bre-B da Colômbia atinge mais de 500 milhões de transações enquanto a ACI Worldwide e o Banco de la República se apresentam no Fintech Americas 2026

A transformação dos pagamentos em tempo real na Colômbia acelera a uma velocidade notável. Em apenas cinco meses, o Bre-B processou mais de 500 milhões de transações e registrou mais de 100 milhões de chaves de pagamento, consolidando-se como um dos sistemas de pagamento em tempo real de crescimento mais rápido na América Latina.

Por essa conquista, a ACI foi nomeada vencedora do prêmio de Serviços de Infraestrutura do Mercado Financeiro do Banco Central – Varejo deste ano. Os jurados destacaram a natureza colaborativa do sistema, a implementação em tempo recorde e a flexibilidade da ACI em lidar com os desafios de design para entregar a implementação do Bre-B dentro do prazo, garantindo um lançamento de grande sucesso.

Esses resultados marcantes serão o foco do Fintech Americas Miami 2026, onde Mauricio Fernández, líder de pagamentos em tempo real para a América Latina da ACI Worldwide, e Ana Carolina Ramírez Pineda, diretora adjunta de pagamentos de varejo do Banco de la República, compartilharão insights sobre a rápida ascensão do Bre-B e delinearão os próximos passos para o sistema nacional.

Impulsionado pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) e operado pelo Banco de la República, o Bre-B está redefinindo a maneira como os colombianos enviam dinheiro, pagam comerciantes e interagem com serviços financeiros digitais. Seu desempenho inicial reflete tanto a escala quanto a inclusão da nova infraestrutura de pagamentos em tempo real da Colômbia, representando uma das implantações nacionais de pagamentos em tempo real mais robustas do mundo.

Uma nova base para a economia em tempo real da Colômbia

Lançado para modernizar a infraestrutura de pagamentos do país e expandir a inclusão financeira, o Bre-B permite transferências instantâneas e interoperáveis ??entre todas as instituições financeiras participantes. Construído sobre a Infraestrutura Central Digital da ACI, o sistema já está remodelando a forma como consumidores, comerciantes, entidades governamentais e concessionárias de serviços públicos realizam transações. Ele também representa um marco regional: um sistema de pagamentos em tempo real coordenado nacionalmente, desenvolvido em conjunto pelo Banco Central, reguladores, bancos comerciais e parceiros de tecnologia, estabelecendo um novo padrão para a inovação colaborativa em pagamentos digitais na América Latina.

ACI Worldwide: Impulsionando o Sistema Nacional de Pagamentos em Tempo Real da Colômbia

Como parceira de tecnologia do Banco de la República, a ACI Worldwide fornece o diretório de endereços, o mecanismo de compensação e liquidação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os serviços de interoperabilidade que sustentam a confiabilidade e a escala do Bre-B.

“Os primeiros cinco meses do Bre-B demonstram o que a liderança coordenada e a infraestrutura moderna podem alcançar em escala nacional”, disse Mauricio Fernández, líder de Pagamentos em Tempo Real para a América Latina da ACI Worldwide. “A Colômbia agora é um dos mercados de pagamentos em tempo real mais avançados da região. Temos orgulho de apoiar o Banco de la República na construção de um sistema que fortalece a inclusão financeira e estabelece um novo padrão para a América Latina.”

“O Bre-B transformou fundamentalmente a maneira como os colombianos realizam transações, criando serviços financeiros mais rápidos, transparentes e inclusivos”, disse Ana Carolina Ramírez Pineda, diretora adjunta de Pagamentos de Varejo do Banco de la República. “Os primeiros cinco meses destacam o poder da interoperabilidade e da forte colaboração público-privada. À medida que avançamos para a próxima fase, a parceria contínua com a ACI Worldwide será essencial para expandir a inovação e explorar oportunidades transfronteiriças em tempo real.”

Olhando para o futuro: Oportunidades transfronteiriças em tempo real

Com os pagamentos domésticos em tempo real já consolidados, a atenção agora se volta para a dimensão transfronteiriça, em especial para o corredor de alto volume entre os Estados Unidos e a América Latina.

No Fintech Americas, a ACI Worldwide apresentará como sistemas domésticos de pagamentos em tempo real, como o Bre-B, podem interoperar com redes globais de pagamentos em tempo real, posicionando bancos regionais para competir no crescente mercado de remessas e pagamentos internacionais.

Fintech Americas Miami 2026: ACI Worldwide e Banco de la República em destaque

O Bre-B será o centro das atenções no Fintech Americas, onde a ACI Worldwide e o Banco de la República compartilharão sua trajetória, insights e lições aprendidas.

Sessão em destaque: Pagamentos em tempo real e economias 24 horas por dia, 7 dias por semana: A nova vantagem competitiva na América Latina. Quarta-feira, 25 de março, 14h30 - 15h (EDT)

Palestrantes:

Mauricio Fernández, Líder de Pagamentos em Tempo Real para a América Latina, ACI Worldwide

Ana Carolina Ramírez Pineda, Diretora Adjunta de Pagamentos de Varejo, Banco de la República

Juntos, analisarão o modelo de governança do Bre-B, a implementação operacional, a trajetória de adoção e seu impacto econômico mais amplo.

Sobre a ACI Worldwide:

A ACI Worldwide, inovadora em tecnologia de pagamentos globais, oferece soluções de software transformadoras que impulsionam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real, permitindo que bancos, emissores de boletos e comerciantes impulsionem o crescimento, enquanto modernizam continuamente suas infraestruturas de pagamento, de forma simples e segura. Com quase 50 anos de experiência comprovada em pagamentos, combinamos nossa presença global com atuação local para oferecer experiências de pagamento aprimoradas e nos mantermosàfrente dos desafios e oportunidades em constante mudança no setor.

Sobre o Banco de la República

O Banco de la República é o Banco Central da Colômbia. Como autoridade monetária do país, é responsável por manter a estabilidade monetária, garantir uma infraestrutura financeira sólida e liderar os avanços da Colômbia em pagamentos digitais e inovação financeira.

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Katrin Boettger | Diretora de Comunicação e Assuntos Corporativos | katrin.boettger@aciworldwide.com

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