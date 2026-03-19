Bitget Realiza Campanha de Ramadã em todo o Paquistão e Distribui mais de 600 Refeições Iftar

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o sucesso da sua Campanha de Iftar do Ramadã no Paquistão, realizada em duas cidades em celebração ao mês sagrado. Durante a campanha a Bitget distribuiu mais de 300 refeições Iftar para membros da comunidade em Lahore no dia 6 de março, seguida de uma segunda ação em Islamabad no dia 10 de março, elevando o total para mais de 600 refeições nos dois locais.

A campanha estava focada em um único propósito: retribuir às comunidades que formam o coração do Paquistão. O Ramadã é um dos períodos mais significativos do calendário islâmico, definido pelo jejum, oração, reflexão e, acima de tudo, generosidade para com os outros. Com essa campanha Iftar nas duas das cidades mais proeminentes do Paquistão, a Bitget procurou incorporar esses valores diretamente, garantindo que centenas de membros da comunidade pudessem quebrar o jejum com dignidade e acolhimento. A campanha reuniu moradores locais, voluntários e membros da equipe Bitget, criando momentos de genuína conexão humana.

“O crescimento da Bitget está atrelado ao bem-estar das comunidades em que atuamos. O Ramadã é um tempo de reflexão, doação e solidariedade, e quisemos estar presentes juntamente com o povo do Paquistão. A resposta que tivemos, tanto em Lahore quanto em Islamabad, foi um poderoso lembrete de como é uma ação coletiva”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O Paquistão é um dos mercados mais dinâmicos e de rápido crescimento do ecossistema global da Bitget. Com uma população jovem e nativa digitalmente, e um apetite crescente pela adoção de blockchain e ativos digitais, o Paquistão situa-se em uma interseção crítica entre a inclusão financeira e o crescimento tecnológico.

A campanha Pakistan Ramadan Iftar Drive reforça a filosofia da Bitget de que uma exchange verdadeiramente universal deve gerar valor universal — para os traders, e também para as comunidades nas quais atua. A campanha está alinhada com a estratégia global de impacto mais ampla da Bitget, que inclui sua parceria com a UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. Desde programas de alfabetização financeira até esforços humanitários em campo, a Bitget está empenhada em garantir que a sua presença em todos os mercados se traduza em benefícios tangíveis e duradouros para as pessoas da comunidade.

Com o aumento da presença da Bitget no Paquistão, iniciativas como a campanha Ramadan Iftar Drive somam-se ao investimento contínuo da plataforma em educação sobre blockchain e no desenvolvimento do ecossistema local, posicionando o Paquistão como um mercado-essencial para a estratégia de crescimento global da Bitget. A Bitget continua empenhada em expandir seus esforços de engajamento comunitário em todo o país nos próximos meses, com iniciativas adicionais sendo planejadas para apoiar o empoderamento financeiro e a adoção digital pela população.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001171052)