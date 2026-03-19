Bitget Convida Afiliados a Dividir os "Missing 40%" da Receita, Além de um Prêmio Total de US$ 1 milhão em USDT

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, está convidando traders e criadores de conteúdo a reivindicar sua parte da receita retida pela maior parte das exchanges. A campanha "Missing 40%" foi lançada hoje com uma premiação total de US$ 1 milhão em USDT, com um único foco: garantia de que 40% das taxas geradas pela comunidade de um afiliado fiquem com o afiliado.

O programa rendeu mais de US$ 20 milhões em comissões para mais de 300 mil afiliados registrados em todo o mundo, com um volume de negociação de mais de US$ 600 bilhões atribuído a usuários indicados por afiliados nos últimos 30 dias. A campanha "The Missing 40%" foi criada para atrair a próxima onda de criadores, gestores de comunidade e traders ativos que ainda não receberam uma receita que já estão gerando para terceiros.

A divisão é simples. Assim que um usuário indicado atinge US$ 10.000 em volume de negociações nos seus primeiros 30 dias, o afiliado recebe uma comissão vitalícia de 40% sobre cada negociação realizada por esse usuário. Esse reembolso de 40% desde o primeiro dia, é o maior da indústria. Para traders de varejo que não administram uma comunidade pública, a Bitget também oferece uma opção de autoafiliado — uma maneira de recuperar 40% das suas próprias taxas de negociação sem precisar de um público-alvo.

Os afiliados gerenciam sua participação por meio de um painel personalizado, com relatórios analíticos mensais que abrangem conversões, comissões auferidas e insights sobre o comportamento dos usuários — proporcionando uma visão clara e contínua de como a indicação se converte em receita.

O processo de inscrição foi concebido para ser rápido. Para se inscrever cada afiliado deve ter 100 seguidores nas redes sociais ou 500 membros da comunidade para se qualificar, com prazo de análise de 24 horas. A Bitget estruturou os requisitos de entrada dessa maneira deliberadamente. A maioria dos programas concorrentes estabelece limites que excluem os criadores menores antes mesmo de terem a chance de crescer, deixando de gerar receita real para ambos os lados.

"Criadores de conteúdo e de comunidades dedicam um trabalho real ao crescimento do seu público-alvo, e esse trabalho impulsiona diretamente as negociações na nossa plataforma. O mínimo que podemos fazer é garantir que eles tenham um retorno significativo. A campanha Missing 40% é a nossa maneira de dizer que levamos essa parceria a sério, uma divisão permanente de 40% desde o primeiro dia, ganhos vitalícios sobre todos os usuários indicados e nenhum obstáculo para alcançar isso”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O prêmio total de US$ 1 milhão em USDT financia as recompensas das campanhas, os bônus de ativação e os incentivos para os marcos alcançados ao longo de todo o programa. Afiliados que enviarem sua inscrição durante o período da campanha receberão um pacote de vouchers de experiência em futuros de 600 USDT após aprovação. O lançamento dá seguimentoàiniciativa Boost Month da Bitget, realizada em novembro de 2025, que impulsionou um crescimento significativo no número de inscrições de afiliados e no engajamento da comunidade em toda a plataforma.

Detalhes completos do programa e formulários de inscrição estão disponíveis AQUI.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac0f94f2-4c1a-4deb-8b25-0efa57544a1b

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001171034)