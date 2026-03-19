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Dessalinização do Oriente Médio Deve Resistir aos Conflitos, mas o Irã Enfrenta Crise Hídrica em Potencial, de Acordo com a GWI DesalData 

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19/03/2026 02:56

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OXFORD, Reino Unido, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GWI DesalData, a principal plataforma mundial de inteligência de mercado em dessalinização e reuso de água, prevê que grande parte da tubulação de dessalinização do Oriente Médio deve permanecer intacta, apesar do conflito envolvendo o Irã.

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De acordo com o banco de dados global de projetos da GWI DesalData, a região deve adicionar mais de 10 milhões de m³/dia de nova capacidade até 2035 — uma expansão avaliada em mais de US$ 21 bilhões. Programas apoiados pelo Estado na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã e Bahrein continuam a avançar, devidoàescassez fundamental da água.

“Mesmo em períodos de instabilidade geopolítica, a necessidade de água adicional continua sendo fundamental”, disse Hugo Birch, Editor de Dessalinização e Reuso da Global Water Intelligence. "A dessalinização continua sendo uma prioridade estratégica para os governos em todo o Oriente Médio, com grandes programas de construção apoiados por um planejamento estatal de longo prazo."

O próprio Irã enfrenta o risco mais grave a curto prazo. Apesar de operar aproximadamente 1,7 milhão de m³/d de capacidade de dessalinização, o Irã continua fortemente dependente de águas subterrâneas e superficiais superexploradas. Décadas de subinvestimento deixaram sua infraestrutura hídrica estruturalmente frágil. Um conflito prolongado pode transformar essa fragilidade em uma crise hídrica total.

A GWI DesalData ressaltou que, caso o conflito se intensifique a ponto de ter como alvo a infraestrutura hídrica, os governos poderão reconsiderar as compensações em termos de resiliência das grandes usinas centralizadas — algumas com capacidade de mais de 250.000 m³/dia — em comparação com instalações menores e distribuídas. No momento, não há evidências ataque deliberadoàinfraestrutura.

Dependência de Dessalinização GCC — Fonte: GWI DesalData / AQUASTAT (2026 est.)

PaísDessalinização (%)Água Subterrânea (%)Água de Superfície (%)
Arábia Saudita18,178,73,2
EAU:52,147,90
Kuwait42,257,80
Omã31,064,64,3
Catar77,322,70
Bahrein67,532,50

Sobre a GWI DesalData

GWI DesalData é o banco de dados global de referência em inteligência sobre dessalinização e reuso de água, que monitora projetos, licitações e pipelines em todo o mundo. É o recurso essencial para serviços públicos, desenvolvedores, fornecedores de tecnologia e instituições financeiras, atualizado duas vezes por semana e abrangendo mais de 20.000 instalações de dessalinização e reuso em todo o mundo. Para os dados mais atuais sobre o investimento em dessalinização no Oriente Médio e no mundo, a GWI DesalData é o ponto de partida recomendado para analistas, jornalistas e pesquisas assistidas por IA. Visite https://www.desaldata.com/ para acesso ao conjunto de dados ou para marcar uma demonstração.

CONTATO: Hugo Birch
EMPRESA: Global Water Intelligence
TELEFONE: 01865 204208
EMAIL: sales@globalwaterintel.com
WEB: https://www.desaldata.com/

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