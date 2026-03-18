A eficiência nas liquidações globais se torna foco do setor, e a Futurionex lança solução de pagamentos internacionais multichain

BRASÍLIA, Brasil, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resumo:

À medida que cresce a demanda por operações internacionais, as tecnologias multichain e os pagamentos com ativos digitais estão se consolidando como complemento relevante ao sistema global de liquidação. A nova solução de pagamentos internacionais multichain da Futurionex, ao integrar pontes entre blockchains, liquidação sincronizada e um motor de regras de compliance, busca otimizar a eficiência dos fluxos de capital e reduzir o tempo e a complexidade regulatória em transações globais para empresas e pessoas físicas.

Recentemente, com o avanço da digitalização do comércio e o aumento da circulação de capitais entre países, o sistema internacional de pagamentos passa por uma nova onda de modernização. Segundo o Banco Mundial e diversas instituições de pesquisa financeira, o prazo médio para liquidação de pagamentos tradicionais ainda varia entre 1 e 3 dias úteis, havendo regiões com taxas que chegam a superar 5% do valor transacionado. Paralelamente, o crescimento das stablecoins e das redes de blockchain voltadas a pagamentos traz novos caminhos tecnológicos ao processo de liquidação global.

Seguindo essa tendência, plataformas de serviços com ativos digitais vêm apostando em soluções multichain para combinar eficiência operacional e atendimento às exigências regulatórias. A Futurionex, nesse contexto, lançou recentemente uma solução de pagamentos internacionais multichain, reunindo mecanismos de pontes entre blockchains e arquitetura de liquidação sincronizada para ativos fiduciários e cripto, oferecendo uma nova infraestrutura para o comércio internacional e os serviços transfronteiriços.

A solução integra gateway multichain, módulos de client leve para validação e uma camada própria de liquidação regulatória, suportando pagamentos cruzados entre as principais blockchains públicas e diferentes stablecoins. No processo de comunicação entre cadeias, a Futurionex aplica assinaturas digitais e provas de conhecimento zero para codificar e validar as informações enviadas por meio das pontes, promovendo rastreabilidade e segurança do fluxo de ativos, o que reduz os riscos de ataques e adulteração de dados nas transferências.

No aspecto de liquidação, o sistema adota uma estrutura dupla: “confirmação on-chain dos ativos + liquidação simultânea em moeda fiduciária”. Em colaboração com canais de pagamento regulados, o sistema possibilita que pagamentos com ativos digitais e a correspondente liquidação fiduciária sejam concluídos em prazos significativamente menores do que as remessas tradicionais. Outro destaque é o suporte ao travamento de taxas de câmbio em tempo real, minimizando a exposição do usuário às oscilações do mercado durante transações transfronteiriças.

Compliance é condição imprescindível para a adoção em escala de soluções de pagamento internacional. O modelo apresentado pela Futurionex incorpora um motor de regras de compliance programável, que adapta automaticamente os fluxos de verificação de identidade (KYC), combateàlavagem de dinheiro (AML), Travel Rule e combate ao financiamento do terrorismo (CTF) conforme a jurisdição envolvida. Todas as operações geram registros de auditoria rastreáveis e a gestão de versões das políticas garante precisão na execução das normas regulatórias regionais.

Segundo David Lee, COO da Futurionex, “o aumento na eficiência dos pagamentos internacionais depende tanto do avanço tecnológico quanto da sintonia com as regulamentações. Ao unir tecnologia multichain e regras de compliance, a plataforma busca oferecer fluxo financeiro internacional mais transparente, eficiente e compatível com as exigências das autoridades.”

O objetivo das soluções multichain não é substituir o sistema financeiro tradicional, mas sim funcionar como complemento, especialmente em campos como supply chain finance, comércio eletrônico internacional e serviços digitais. Com a escalada no uso de stablecoins e o amadurecimento das tecnologias de interoperabilidade entre blockchains, o sistema multichain da Futurionex deverá exercer papel cada vez mais estratégico no ecossistema financeiro internacional do futuro.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07d0c057-ca19-4ba2-8882-76e11c0b3af5/pt

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Contact Person: Maria Souza Email: support@Futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9675052)