Boomi, reconhecida como Líder doze vezes, na mais alta posição no Magic Quadrant™ da Gartner® 2026 para Plataforma de Integração como Serviço por sua capacidade de executar

A Boomi™, empresa de ativação de dados, anunciou hoje que foi reconhecida como Líder e na mais alta posição no Magic Quadrant™ da Gartner® 2026 para Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS, Integration Platform as a Service). Esta é a 12ª vez consecutiva que a Boomi foi nomeada Líder, sendo o fornecedor com mais reconhecimentos na história do relatório.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318340875/pt/

Boomi, a 12X Leader, Positioned Highest for Ability to Execute in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service

A Boomi atribui seu reconhecimento contínuo no setor ao seu compromisso inabalável com a inovação, sucesso dos clientes e crescimento do ecossistema. No ano passado, a Boomi acelerou seus investimentos em integração e automação, gerenciamento de API, gestão de agentes e gestão de dados para ajudar as empresas a transformar sistemas e dados fragmentados em processos orquestrados e fluxos de trabalho governados com agentes.

Entre as recentes inovações estão:

Boomi Data Integration e transferência gerenciada de arquivos - A aquisição da Rivery, agora Boomi Data Integration, aprimorou a ingestão de dados em tempo real e os pipelines prontos para análise, permitindo que os clientes unifiquem dados operacionais e analíticos em larga escala. A aquisição da Thru, Inc. pela Boomi adicionou recursos de transferência gerenciada de arquivos (MFT, managed file transfer) empresarial, apoiando cargas de trabalho seguras e de alto volume, uma expansão que aumentou a adoção por parte dos clientes em mais de 270% após a aquisição. Outras inovações, incluindo ingestão de captura de dados de alteração (CDC, change data capture) para a SAP, expandiram ainda mais a capacidade da Boomi de apoiar ambientes empresariais complexos e iniciativas de modernização.

- A aquisição da Rivery, agora Boomi Data Integration, aprimorou a ingestão de dados em tempo real e os pipelines prontos para análise, permitindo que os clientes unifiquem dados operacionais e analíticos em larga escala. A aquisição da Thru, Inc. pela Boomi adicionou recursos de transferência gerenciada de arquivos (MFT, managed file transfer) empresarial, apoiando cargas de trabalho seguras e de alto volume, uma expansão que aumentou a adoção por parte dos clientes em após a aquisição. Outras inovações, incluindo ingestão de captura de dados de alteração (CDC, change data capture) para a SAP, expandiram ainda mais a capacidade da Boomi de apoiar ambientes empresariais complexos e iniciativas de modernização. Gerenciamento de API e suporte ao protocolo de contexto de modelo - A Boomi lançou uma gestão abrangente de API para ajudar as organizações a expor, gerenciar e escalonar APIs de forma segura junto com integrações e fluxos de trabalho de IA. A Boomi também ampliou o suporte ao protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol) para possibilitar acesso mais seguro e pronto para agentes para APIs, integrações e dados empresariais.

- A Boomi lançou uma gestão abrangente de API para ajudar as organizações a expor, gerenciar e escalonar APIs de forma segura junto com integrações e fluxos de trabalho de IA. A Boomi também ampliou o suporte ao protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol) para possibilitar acesso mais seguro e pronto para agentes para APIs, integrações e dados empresariais. Boomi Agentstudio – Desde o seu lançamento, o Boomi Agentstudio, plataforma de gestão de agentes (AMP) da Boomi, passou por rápida adoção empresarialàmedida que as organizações ampliam a IA com agentes com governança embutida. Mais de 75.000 agentes estão agora mobilizados em produção, e os parceiros publicaram centenas de ativos reutilizáveis de fluxo de trabalho com agentes através do Boomi Marketplace, acelerando o tempo ao valor nos casos de uso do mundo real.

– Desde o seu lançamento, o Boomi Agentstudio, plataforma de gestão de agentes (AMP) da Boomi, passou por rápida adoção empresarialàmedida que as organizações ampliam a IA com agentes com governança embutida. Mais de 75.000 agentes estão agora mobilizados em produção, e os parceiros publicaram centenas de ativos reutilizáveis de fluxo de trabalho com agentes através do Boomi Marketplace, acelerando o tempo ao valor nos casos de uso do mundo real. Agentes fundamentados em contexto com o Boomi Meta Hub- Estabeleça uma fonte compartilhada de verdade. O Meta Hub aproveita o comprovado alicerce da Boomi em gestão de dados master e conectividade empresarial, ampliando o contexto de dados confiável em todo o ecossistema de IA com um sistema central de registros. Ao alinhar os padrões de dados na empresa, o Meta Hub garante que os agentes de IA e os humanos operem em uma lógica empresarial consistente e confiável ao invés de interpretações fragmentadas dos dados.

O momentum com clientes e parceiros acelera

Com mais de 30.000 clientes globalmente, a Boomi continua atuando como parceira confiável de ativação de dados para empresas em diferentes setores, incluindo clientes como Tropicana, Toyota Austrália, BNP Paribas, Chevron Federal Credit Union e Moderna, que confiam na Boomi para conectar e automatizar seus dados e aplicações críticos ao negócio.

A Boomi continua expandindo seu ecossistema global de parceiros, fortalecendo alianças com os principais integradores de sistemas globais (GSIs, global system integrators), fornecedores de software independentes (ISVs, independent software vendors) enquanto aprofunda as colaborações estratégicas com estabelecidos fornecedores de tecnologia e serviços. As parcerias com a AWS, ServiceNow, DXC, EY e outras estão apoiando a adoção de iniciativas de IA com agentes por parte das empresas e ajudando os clientes a impulsionar resultados empresariais mensuráveis.

Líder em ativação de dados

"À medida que as organizações aceleram sua transição para se tornarem empresas impulsionadas por IA, a ativação de dados surge como um imperativo estratégico", afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "Nosso reconhecimento contínuo como Líder no Magic Quadrant da Gartner para iPaaS, e estarmos na posição mais alta por Capacidade de Executar, reforça, na nossa opinião, que a Boomi não só está acompanhando o mercado; está o definindo. Acreditamos que sermos reconhecidos pelo 12º ano consecutivo reflete a consistência da nossa inovação, da força da nossa plataforma e dos resultados mensuráveis que entregamos para os clientes no mundo todo".

Visualize o Magic Quadrant da Gartner 2026 para iPaaS aqui.

Recursos adicionais

Veja por que a Boomi foi reconhecida como Líder no Magic Quadrant da Gartner para iPaaS aqui

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Isenção de responsabilidade da Gartner:

Magic Quadrant™ da Gartner® para Plataforma de Integração como Serviço, Andrew Humphreys, Keith Guttridge, Allan Wilkins, Shrey Pasricha, 16 de março de 2026.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativamente a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. GARTNER é uma marca comercial registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant é uma marca comercial registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados, dá vida aos dados ao integrá-los e governá-los para alimentar tudo, de IA a IE. A Boomi Enterprise Platform coloca os dados em movimento, unificando a prontidão, integração e automação dos dados, e gestão de agentes em uma única solução completa. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação com agentes, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, operar de forma mais inteligente e inovar em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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