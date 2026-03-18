Elliptic integra-se com a Tempo, blockchain com foco em pagamentos

A Elliptic, líder em tomada de decisão relacionada a ativos digitais, anunciou hoje cobertura total de blockchain para a Tempo, blockchain de camada 1 com foco em pagamentos e incubada pela Stripe e pela Paradigm. Com essa integração, as equipes de conformidade e investigação ganham visibilidade total sobre uma das expansões mais significativas de atividade financeira do mundo real para a infraestrutura de blockchain.

"Estamos animados que a Elliptic fornecerá a infraestrutura de conformidade na Tempo desde o início. À medida que os pagamentos passam para a blockchain em larga escala, os construtores e seus clientes precisam de ferramentas em tempo real para atender aos requerimentos regulatórios sem diminuir o ritmo". – Nischay Upadhyayula, gerente de entrada ao mercado da Tempo

A Tempo é uma blockchain de camada 1 concebida para pagamentos do mundo real em larga escala, com finalidade subsegundo e alta taxa de transferência. Incubada pela Stripe e pela Paradigm, a Tempo foi criada para os volumes de transação exigido pelo comércio global. A plataforma de análise de blockchain da Elliptic foi construída especificamente para analisar dados na blockchain nessa escala.

"A infraestrutura de blockchain específica para pagamentos da Tempo reflete o que estamos dizendo há anos: os ativos digitais estão migrando do experimental ao estrutural", afirmou Jackson Hull, diretor de tecnologia da Elliptic.

"A Tempo não foi criada para milhares de transações por dia. Foi criada para mais de 100.000 transações por segundo,àmedida que os agentes, as empresas e os consumidores cada vez mais realizam transações na blockchain. A infraestrutura da Elliptic foi construída especificamente para lidar com dados nessa grande escala. Nossa integração com a Tempo dá às equipes de conformidade a visibilidade de que elas precisamàmedida que os pagamentos de blockchain crescem exponencialmente".

Através dessa integração, os clientes da Elliptic obtêm os mesmos recursos de investigação e monitoramento abrangentes na Tempo do que em outras blockchains. Os clientes podem:

Verificar, em tempo real, se endereços de carteira estão expostos a sanções e atividade ilícita

Rastrear fluxos de fundo entre a Tempo e outras blockchains

Monitorar as transações de stablecoin na infraestrutura de alta transferência da Tempo

Acessar dados históricos e em tempo real para fluxos de trabalho de conformidade e gestão de casos

Manter padrões consistentes de conformidade nas redes de blockchain

A Elliptic expande constantemente a cobertura de forma a apoiar as principais blockchains, atendendo a mais de 500 instituições financeiras, entidades de câmbio e reguladores no mundo todo.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder em tomada de decisão relacionada a ativos digitais. Criamos a plataforma mais abrangente para extrair de forma eficiente dados de criptomoedas e inteligência em blockchains com maior precisão.

O tempo de atividade incomparável da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrangência dos nossos dados e inteligência significam que organizações exigentes escolhem a Elliptic para suas operações de conformidade, gestão de risco e inteligência, além de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres, com escritórios em Nova York, Washington D.C., Dubai, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260318046411/pt/

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Rachel Matthews, press@elliptic.co