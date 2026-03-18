A Laserfiche anuncia os vencedores do Prêmio Run Smarter® de 2026

A Laserfiche — líder em SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo — anunciou hoje os vencedores do Prêmio Laserfiche Run Smarter® de 2026.

Esses prêmios celebram os visionários e pioneiros que estão redefinindo o possível, usando a Laserfiche para eliminar silos operacionais e catalisar uma nova era de produtividade em toda a empresa. De uma grande cidade reinventando a justiça criminal a uma empresa de serviços financeiros que utiliza IA de forma inovadora para uma prestação de serviços mais inteligente: os vencedores aumentam a produtividade, reinventam processos e melhoram vidas com a tecnologia Laserfiche.

“O verdadeiro poder da Laserfiche sempre residiu em como ela desbloqueia valor — seja fornecendo inteligência acionável, redução de custos ou tempo recuperado para investir em inovação”, disse Karl Chan, CEO da Laserfiche. “Os homenageados deste ano estão na vanguarda da gestão da informação, muitos deles utilizando tecnologias de nuvem e IA para modernizar processos e alcançar a transformação dos negócios.”

Parabéns aos vencedores do Prêmio Run Smarter 2026:

Doug Haubert , Promotor Municipal, Ministério Público de Long Beach: Visionário do Ano Nien-Ling Wacker

, Promotor Municipal, Ministério Público de Long Beach: Visionário do Ano Nien-Ling Wacker Young Lee , Analista de Sistemas de Informação, Cidade de Camarillo, Califórnia: Líder em Transformação Digital do Ano

, Analista de Sistemas de Informação, Cidade de Camarillo, Califórnia: Líder em Transformação Digital do Ano Priya Karthick , Tecnóloga de TI Empresarial, Serviços de Tecnologia da Texas A&M: Campeã do Ano da Laserfiche

, Tecnóloga de TI Empresarial, Serviços de Tecnologia da Texas A&M: Campeã do Ano da Laserfiche Soluções de TI para a Nação Choctaw : Programa com o melhor ROI

: Programa com o melhor ROI Serviços de Informação do Distrito Escolar Unificado de Palo Alto : Agente de Mudança do Ano

: Agente de Mudança do Ano Universidade Estadual do Kansas : Programa Laserfiche do Ano, EUA/Canadá

: Programa Laserfiche do Ano, EUA/Canadá Albany Trustee Company Limited : Programa Laserfiche do Ano, EMEA

: Programa Laserfiche do Ano, EMEA Equipe de Aplicativos do Departamento da Cidade de Tucson: Equipe Laserfiche do Ano

Saiba mais sobre os vencedores do Prêmio Run Smarter da Laserfiche aqui.

A Laserfiche celebrará os vencedores durante a conferência Empower 2026. Clique aqui para se inscrever na conferência.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal plataforma empresarial que ajuda as organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e recursos habilitados por IA, a plataforma de gerenciamento de documentos Laserfiche® acelera a forma como os negócios são realizados. Utilizada por organizações de todos os portes — de startups a empresas da Fortune 500 — a Laserfiche capacita as equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

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