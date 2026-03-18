LTM é nomeada ‘Parceira de Consultoria Revelação do Ano’ da Rede de Parceiros da NVIDIA na NVIDIA GTC 2026

A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, foi reconhecida como ‘Parceira de Consultoria Revelação do Ano‘ da Rede de Parceiros da NVIDIA (NPN) na NVIDIA GTC 2026. O prêmio reconhece a forte colaboração da LTM com a NVIDIA e seu impacto crescente em ajudar as empresas a passar da experimentação com IA para uma adoção escalável e pronta para o ambiente corporativo.

A Rede de Parceiros da NVIDIA (NPN) reúne um ecossistema global de parceiros de tecnologia e consultoria que trabalham em estreita colaboração com a NVIDIA para oferecer soluções avançadas de IA. Ser um parceiro da NPN significa colaborar profundamente com a NVIDIA para ajudar os clientes a fazer a transição de projetos-piloto de IA para implantações em escala empresarial, combinando as tecnologias avançadas de IA da NVIDIA com a experiência da LTM no setor e na área de atuação para gerar resultados concretos.

O prêmio Rising Star Consulting Partner of the Year (Parceiro de Consultoria Revelação do Ano) destaca o impulso da LTM no fornecimento de soluções de IA de nível de produção, seguras e projetadas para escala empresarial. Este prêmio da NPN é um reconhecimento significativo para a LTM e reflete a força de sua colaboração com a NVIDIA, bem como o compromisso compartilhado de fornecer soluções de IA que gerem valor significativo e mensurável para os clientes.

“Fazer parte da Rede de Parceiros da NVIDIA é extremamente significativo, pois nos coloca no centro do ecossistema de inovação da NVIDIA. A colaboração direta com os inovadores, líderes de produto e especialistas da NVIDIA nos permite desenvolver, aprimorar e escalar rapidamente soluções de IA prontas para o ambiente corporativo, acelerando de forma significativa a jornada do conceito ao impacto para o cliente”, disse Venu Lambu, CEO e diretor administrativo da LTM.

À medida que a IA se torna fundamental para a estratégia das empresas, soluções desenvolvidas com a tecnologia confiável da NVIDIA ampliam novas oportunidades para que os clientes inovem com segurança, garantindo desempenho, proteção e escalabilidade. Por meio de sua colaboração com a NVIDIA, a LTM continua a apoiar empresas de diversos setores na adoção responsável e em larga escala de IA.

Sobre a LTM

A LTM é uma empresa global de serviços de tecnologia e consultoria e parceira de criatividade empresarial das maiores e mais disruptivas empresas do mundo. Reunimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar organizações de diversos setores a reinventar seus modelos de negócio, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento centrado em IA. Com nossas operações integradas, serviços de transformação e IA empresarial, projetamos e entregamos soluções que criam novos paradigmas de produtividade e novas formas de geração de valor. Com 87.000 colaboradores em 40 países e uma rede global de parceiros hyperscalers, a LTM — uma empresa do grupo Larsen & Toubro — assume a responsabilidade pelos resultados de negócios de mais de 700 clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a reinventá-lo. Saiba mais em LTM.com.

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Assessoria de mídia:Shambhavi Revandkar |shambhavi.revandkar@ltm.com