O reconhecimento profissional tem sido apontado como um dos fatores relevantes para o engajamento nas empresas. De acordo com relatório da Gallup divulgado em 2023, colaboradores que se sentem reconhecidos apresentam níveis mais elevados de produtividade e comprometimento. Nesse contexto, organizações brasileiras têm adotado práticas institucionais que incluem a entrega de flores, brindes e homenagens formais para marcar datas comemorativas, conquistas internas e até momentos de luto.

Segundo análises sobre engajamento no trabalho divulgadas pela Gallup, iniciativas de reconhecimento contribuem para fortalecer o vínculo entre colaboradores e organizações, podendo impactar a cultura corporativa e a retenção de talentos. A prática de presentear profissionais em aniversários, campanhas internas ou celebrações de metas alcançadas passa a integrar estratégias de gestão de pessoas voltadas ao estímulo do pertencimento e da valorização profissional.

Além das celebrações corporativas, algumas organizações também adotam homenagens em situações delicadas, como o falecimento de familiares de colaboradores. Nesses casos, o envio de coroas de flores ou mensagens institucionais representa uma manifestação formal de solidariedade organizacional. Segundo análises sobre engajamento e experiência do colaborador divulgadas pela Gallup, essas iniciativas estão associadas a práticas de apoio institucional voltadas ao cuidado com colaboradores em momentos sensíveis da vida pessoal.

Nesse cenário, empresas especializadas oferecem soluções que atendem às diferentes demandas corporativas. A Nobre Brindes atua no fornecimento de brindes institucionais utilizados em campanhas internas e ações de endomarketing. Já a Flores Nobre disponibiliza flores e presentes voltados a celebrações e datas comemorativas no ambiente profissional. Em situações de homenagem póstuma, a Coroa de Flores Nobre oferece arranjos destinados a cerimônias de despedida, atendendo empresas que optam por formalizar condolências.

Após a consolidação dessas práticas no ambiente corporativo, Yuri Henrique, fundador da Coroa de Flores Nobre, afirma que a coerência entre cultura organizacional e ações simbólicas é determinante para que o reconhecimento tenha impacto positivo. “Reconhecer pessoas em diferentes momentos é uma forma de fortalecer vínculos e preservar a memória dentro das organizações”, afirma.

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A adoção de flores, brindes e homenagens como instrumentos institucionais integra um movimento mais amplo de humanização das relações de trabalho. Ao alinhar estratégias de reconhecimento à identidade corporativa, empresas podem reforçar valores internos e consolidam práticas voltadas ao cuidado com colaboradores em diferentes fases da jornada profissional.