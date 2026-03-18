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Novidades sobre franchising chegam às livrarias

Novos livros que chegam às livrarias abordam o sistema de franquias sob diferentes perspectivas, ao reunir informações sobre documentos e legislação do setor e relatos de franqueadores e franqueados

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DINO
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Repórter
18/03/2026 17:42

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Novidades sobre franchising chegam às livrarias
Novidades sobre franchising chegam às livrarias crédito: DINO

Acabam de chegar às livrarias dois títulos que abordam questões de interesse de quem empreende ou trabalha com franquias. O franchising é um sistema de negócios formatado no qual o franqueador, dono da marca, concede ao franqueado, mediante um contrato, o direito de uso de sua bandeira. A relação é regida pela Lei 13.966/19, que determina os parâmetros mínimos dessa forma de expansão de negócios.

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“Mas o que acontece durante a vigência do contrato de franquias, na prática, pode ser estudado a partir do relato da vivência de profissionais do sistema”, explica Melitha Novoa Prado, advogada especializada em franchising e varejo, que apresenta a terceira edição do livro “Franchising na Alegria e na Tristeza” (Editora VA Books), originalmente lançado em 2009, agora revista e ampliada.

Por ser um manual com as principais noções sobre o franchising, em linguagem para leigos, o livro é indicado para quem quer conhecer o sistema de franquias, tanto para aqueles que querem comprar uma franquia quanto para os que desejam transformar seu negócio em franquia. “O livro também é uma opção de leitura para os profissionais que trabalharão em uma franqueadora. Mas a primeira e a segunda edições versavam sobre a lei antiga, a 8.955/94, e esta foi revista, trazendo conceitos atualizados”, explica Prado.

Dentre os capítulos, destacam-se os que apresentam o detalhamento dos documentos que regem o sistema de franquias, bem como elementos que tratam do relacionamento do franqueador com seus franqueados.

Também trata do tema o recém-lançado “Os Segredos por Trás das Franquias de Sucesso / Histórias Reais de Franqueados de Sucesso”, livro de coautoria de cerca de 20 profissionais com atuação direta no desenvolvimento, expansão e consolidação de redes de franquias no Brasil (Literare Books) e coordenado por Beno Krivkin e Jaques Grinberg.

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Trata-se do registro de vivências e estratégias dos gestores das marcas e operadores das unidades franqueadas, que podem servir de modelo para quem pensa em investir em uma franquia.



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