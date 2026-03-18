Moura reforçou padrão para baterias no Salão de Motopeças

A Baterias Moura desembarcou pela primeira vez no Salão de Motopeças 2026 para mostrar que bateria de moto não é um item de troca impulsiva. É componente de segurança para partida da moto e que contribui para o desempenho dos mais diversos modelos.

Com mais de uma década de atuação no segmento de reposição para motos, a Moura apresentou a evolução tecnológica de seu portfólio baseado em duas linhas de produtos. A primeira é a Moto VRLA/AGM, selada e livre de manutenção, e a segunda é a Moto Ventilada, tecnologia tradicional com íons ativos. As linhas atendem motocicletas de 50cc a 2300cc, da mobilidade urbana ao uso recreativo de alta cilindrada.

Além do portfólio técnico, a empresa apresentou oficialmente o Moura Fácil Motos, extensão do serviço de delivery já consolidado para automóveis. A iniciativa oferece entrega, testagem e instalação gratuita em até 50 minutos, com pagamento no momento da entrega. Em breve, o serviço estará disponível para todo o país.

O Salão é o principal ponto de encontro do aftermarket de duas rodas no país, concentrando mais de 200 marcas e mais de 100 expositores em quatro dias de agenda comercial intensa. Para a Moura, o evento foi menos vitrine e mais uma oportunidade de qualificação do mercado.

No estande da Moura, a estratégia foi didática. A equipe técnica orientou como cada tecnologia funciona e onde é indicada, sempre conectando com situações reais de uso.

“Bateria de moto não pode ser uma aposta. Quando falamos em desempenho e durabilidade, estamos falando de método industrial, controle de processo e responsabilidade na cadeia. O que apresentamos na feira são critérios claros para reduzir incerteza no ponto de venda e na instalação”, afirma Rui Pinto, coordenador de gestão e especialista Moura Moto da Rede Moura.

A operação nacional da empresa combina capilaridade logística, inteligência de demanda e atendimento especializado. Essa estrutura busca assegurar disponibilidade, aplicação correta e suporte técnico contínuo em todo o país, do distribuidor à oficina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Serviço também é parte da confiabilidade. A tecnologia precisa chegar ao cliente com aplicação correta e orientação adequada. Quando unimos produto, logística e instalação especializada, fechamos o ciclo de responsabilidade”, destaca Rui.