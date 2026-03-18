Franquias de Beleza e Saúde crescem 14,6%

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) acaba de divulgar o balanço do sistema de franquias em 2025. Segundo a entidade, o franchising ultrapassou R$ 300 bilhões de faturamento no ano, com mais de 200 mil unidades franqueadas nas 3.297 redes associadas.

Uma das áreas que se destacou no ano foi a de Beleza, Saúde e Bem-estar, com crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior. O desempenho do setor ficou atrás apenas do de Limpeza (16,8%), mas bem acima do tradicional Alimentação Food Service (10,8%).

Segundo Adriana Mariano, consultora especializada em franchising, o setor de Beleza e Saúde tem motivos concretos para apresentar crescimento. “O aumento da expectativa de vida do brasileiro demanda mais cuidados com sua saúde, o que requer serviços relacionados a clínicas fisioterápicas, casas de repouso e oferta de cuidadores. Já o ganho de renda da população condiz com o maior número de clínicas médicas e odontológicas. Já o setor de Beleza é um dos mais promissores do país, sendo o Brasil o terceiro maior mercado do mundo em cosméticos”, explica.

Opções para todos os portes de investimento

Se tratando das franquias, existem opções para diversos perfis de investidores, tanto no setor de Beleza e Bem-estar quanto em Saúde — com faixas de investimento variadas, das mais acessíveis às que demandam maiores valores.

As escovarias são salões de beleza especializados em serviços de escova de cabelo que se diferenciam por executar os serviços de forma mais rápida que os salões convencionais, praticar preços populares e estender o horário de atendimento. A Blow Escova Inteligente é uma rede de franquias de escovaria que está em expansão, com 52 unidades pelo Brasil. Além de atender a todos os quesitos citados, a rede implantou uma tecnologia, batizada de Smart, que elimina a necessidade de uma recepção tradicional no salão. No modelo Smart, tudo é automatizado, da chegada da cliente ao salão até sua saída, com pagamento realizado por ela. “O modelo Smart reduz o investimento e o custo mensal da operação”, detalha Rômulo Figurelli, CEO da marca, que criou esse formato de negócio. O investimento numa unidade Smart é de R$ 269 mil.

Também segmentada, a microfranquia Unhas Club é uma franquia especializada no tratamento e embelezamento das unhas. Nascida em Maceió (AL), tem quatro unidades em operação e está se expandindo. Além dos serviços de manicure e pedicure tradicionais, trabalha com técnicas e produtos exclusivos e clube de assinaturas. “Os pacotes do clube de assinaturas promove recorrência e isso faz com que a unidade franqueada tenha capital de giro, um faturamento garantido”, diz Júlia Vasconcellos, franqueadora. O investimento na microfranquia é de R$ 129 mil.

Também com baixo investimento, a Black Zone Barbearia tem mais de 60 lojas, todas elas projetadas em um conceito que elimina a bebida alcoólica, mesa de bilhar ou paredes escuras. Quando o criador da rede, Paulo Silva, pensou no seu conceito, pretendeu atrair o público que poderia se intimidar com o ambiente das barbearias tradicionais. “Temos como clientes jovens, executivos, idosos, mães que trazem crianças, o público é bem variado”, compartilha o franqueador. O investimento em uma Black Zone Barbearia é a partir de R$ 169 mil.

Para quem quer trabalhar com pontos em shopping, o Hasegawa Studio de Beleza oferece franquias a partir de R$ 380 mil. Nascida em Belém (PA), tem nove salões multisserviços em todos os shoppings de Belém, uma barbearia e um spa, além de mais um salão na capital paulista. O Hasegawa Studio de Beleza mantém como parceiros marcas como L'Oréal, Kerástase, Redken, Keune e outras que atraem clientes das classes A e B. Com expansão aberta para todo o Brasil, a meta da marca é a de abrir cinco novos salões em 2026.

Saúde também se destaca, com baixo investimento

E os futuros franqueados que querem atuar na área de saúde têm opções de baixo investimento. Uma delas é a Doutor Hérnia, que atua em todo o Brasil, com 330 clínicas de tratamento de hérnia de disco e reabilitação de coluna vertebral, e mais quatro no Paraguai e uma em Miami (Flórida, Estados Unidos).

A Doutor Hérnia é uma franquia na qual se investem a partir de R$ 189 mil; não é necessário ser um fisioterapeuta para ser franqueado e 70% dos franqueados atuais têm mais de uma clínica, ou seja, são multifranqueados.

Para quem quer investir um pouco menos, a Dr.Shape, especializada na venda de suplementos alimentares e artigos esportivos, com 25 anos de mercado, criou uma microfranquia por R$ 89 mil. São totens de autoatendimento para serem implantados em minimercados, academias, farmácias, condomínios residenciais e comerciais e outros pontos em que haja fluxo de consumidores para suplementos alimentares. A marca oferece a garantia de procedência dos produtos que comercializa, o atendimento especializado e as linhas exclusivas de produtos que tem em suas lojas, como Iconic Nutrition, Dr. Shape e The One.

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