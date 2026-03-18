Prudential do Brasil cresce 19% e consolida posição no setor

A Prudential do Brasil encerrou 2025 com R$ 7,5 bilhões em prêmios emitidos, crescimento de 19% em relação ao ano anterior, desempenho mais que o dobro da média do mercado (8%), considerando as operações de Vida Individual e Vida em Grupo. O resultado consolida a companhia na 2ª posição do mercado brasileiro de seguros de pessoas, com 9,6% de participação, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). No ramo de Vida Individual, a seguradora também ocupa a segunda colocação, com 26,7% de market share.

O desempenho reflete uma estratégia orientada ao cliente e sustentada por investimentos contínuos em pessoas, processos e soluções. Ao longo do ano, a Prudential fortaleceu seus canais de distribuição, ampliou sua presença no país e consolidou parcerias estratégicas, expandindo o acesso ao seguro de vida para diferentes perfis de clientes. Ao final de 2025, a empresa somava mais de 6 milhões de vidas protegidas e ultrapassou R$ 1 bilhão em benefícios pagos.

“Crescemos de forma consistente porque temos uma estratégia clara, foco permanente no cliente e disciplina para tomar decisões de longo prazo. Esse conjunto nos permite ampliar o impacto positivo da companhia e seguir construindo um negócio sólido, sustentável e preparado para o futuro, sempre com o compromisso de proteger vidas e levar mais segurança e tranquilidade às pessoas. Prova disso é termos alcançado, em 2025, um crescimento do NPS em relação ao benchmark de mercado, refletindo a confiança que construímos com os nossos clientes”, afirma Patricia Freitas, CEO e presidente da Prudential do Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia