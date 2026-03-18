Espro inaugura nova unidade em Curitiba

No mês em que completa 47 anos de atividades, o Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada em capacitar adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e inseri-los no mundo do trabalho, inaugura uma nova unidade na região central de Curitiba. No dia 24 de março, o espaço será inaugurado com uma visitação guiada e uma série de debates sobre empregabilidade jovem. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Localizada na Rua Monsenhor Celso, 339 (Praça Carlos Gomes - Centro), a unidade ocupará um prédio exclusivo de cinco andares e foi projetada para concentrar formação teórica de aprendizes, formação gratuita de jovens para o primeiro emprego por meio do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), atendimento social e atividades institucionais. A nova unidade ampliará em 35% a capacidade de atendimento na capital paranaense, podendo atender até 2.500 jovens por mês. Ao todo, serão 13 salas de treinamento, dois laboratórios de informática com 60 posições e seis salas de atendimento social. O espaço contará com 46 colaboradores e terá 1.800 metros quadrados de área total.

A estrutura inclui ainda um auditório com capacidade para até 95 pessoas, que deve receber formaturas das turmas de FMT, eventos internos e encontros com parceiros, conselhos e instituições de aprendizagem, estabelecendo diálogos entre o mercado, o terceiro setor e o governo.

“Curitiba tem um papel estratégico na formação de jovens para o mundo do trabalho e queremos atender mais pessoas interessadas e de uma forma ainda melhor do que já fazemos. No novo prédio, teremos um ambiente que estimula permanência, engajamento e desenvolvimento integral”, diz Tatiani Carneiro, gerente regional do Espro no Sul.

A unidade de Curitiba funciona como hub de gestão regional do Espro para todo o Sul do país, coordenando também as operações de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Aprendizagem em alta

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Brasil bateu recorde no número de jovens aprendizes no mercado de trabalho: foram 715.277 em novembro de 2025. O saldo de contratações também registrou a maior alta histórica, com 118.244 entre janeiro e novembro do mesmo ano.

Para 2026, o Espro projeta oferecer mais de 24 mil novas vagas de jovem aprendiz em todo o Brasil, para trabalho formal, em períodos de até seis horas diárias, nas mais de 2.600 empresas parceiras. No Estado do Paraná, a previsão é a abertura de mais de 1.400 vagas de aprendizagem até o final do ano, além de 350 vagas em 12 turmas dos cursos de FMT.

“No Paraná, onde há forte presença de polos industriais, cooperativas agroindustriais, empresas de tecnologia e um setor de serviços em expansão, investir na empregabilidade jovem é estratégico para garantir renovação de talentos e aumento de produtividade, além da abertura de novas perspectivas para muitos jovens em situação de vulnerabilidade social”, aponta Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Espaço para arte

Assim como outras unidades do Espro pelo Brasil, o novo prédio em Curitiba abre espaço para expressões artísticas. O local contará com dez painéis assinados pela grafiteira e artista urbana Lala Luz, distribuídos por paredes, além de uma escultura de autoria do artista plástico paranaense Toto Lopes, feita a partir da reciclagem de sobras de materiais da própria reforma do Espro que, sem o reaproveitamento, seriam descartados.

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Os artistas participam de um dos painéis do evento de inauguração, junto de Beatriz Santa Rita, empreendedora social e fundadora da Diverse Soluções em Diversidade e Inclusão. Depois, o espaço recebe Lorenna Oliveira, líder de D&I e Responsabilidade Social no grupo Electrolux; Michele Gomes, executiva de Recursos Humanos no Hospital Pequeno Príncipe; Rogerio Vicentine, Administrador na Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná); e Rui Alberto Ecke Tavares, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego.