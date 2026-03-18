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Busca por educação bilíngue cresce no Brasil

O mercado educacional brasileiro registra crescimento na procura por escolas com formação bilíngue estruturada e alto desempenho acadêmico. Impulsionada por exigências do mercado global e maior informação das famílias, especialistas afirmam que a tendência fortalece o segmento premium da educação básica, que integra currículo, desenvolvimento socioemocional e domínio do inglês como diferencial competitivo para estudantes.

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Repórter
18/03/2026 15:40

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Busca por educação bilíngue cresce no Brasil
Busca por educação bilíngue cresce no Brasil crédito: DINO

O mercado educacional brasileiro registra avanço consistente na procura por escolas que integrem formação bilíngue estruturada e desempenho acadêmico elevado. Dados da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI) indicam que o número de instituições com proposta bilíngue no país cresceu mais de 10% ao ano na última década, refletindo uma mudança no perfil das famílias e nas exigências do mercado global.

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A fluência em inglês é considerada uma competência estratégica para inserção acadêmica e profissional. Avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), também mantêm o debate sobre desempenho escolar e qualidade do ensino no centro das decisões familiares.

De acordo com o diretor comercial Rogerio Scarparo, esse movimento fortalece o segmento considerado premium na educação básica, caracterizado por propostas pedagógicas que combinam currículo integrado, desenvolvimento socioemocional e preparação para universidades competitivas no Brasil e no exterior. A integração entre conteúdo acadêmico e segunda língua, quando aplicada desde a Educação Infantil, está associada ao desenvolvimento da flexibilidade cognitiva e à ampliação do repertório linguístico.

A procura atual demonstra maior nível de informação por parte das famílias. "Observa-se que os responsáveis já distinguem aulas complementares de inglês de um modelo bilíngue estruturado, com integração curricular e metas acadêmicas claras. A decisão passa a considerar consistência pedagógica e resultados de longo prazo", afirma o especialista.

Escolas com proposta acadêmica estruturada e posicionamento claro tendem a apresentar maior retenção de alunos e estabilidade financeira, mesmo em cenários econômicos desafiadores. Dados da consultoria Educa Insights mostram que a intenção de investimento em educação básica privada permanece resiliente entre famílias das classes A e B, mesmo em períodos de oscilação econômica.

A educadora Ofelia Garcia, professora de Linguística no Graduate Center da City University of New York (CUNY), avalia que o crescimento desse modelo está associado à percepção da educação como investimento estratégico de longo prazo. A combinação entre formação global, domínio do inglês e desempenho acadêmico consistente passa a ser vista como diferencial competitivo para estudantes em um cenário cada vez mais internacionalizado.

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A tendência indica que instituições que conseguem alinhar proposta pedagógica estruturada, integração curricular e acompanhamento de resultados devem ocupar posição estratégica no avanço do ensino bilíngue no país. O tema permanece em expansão e deve continuar no centro das discussões sobre inovação e competitividade na educação brasileira.



Website: https://www.instagram.com/azbilingual_oficial/

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