Moody’s Ratings torna-se a primeira agência de classificação de crédito a trazer análise de crédito independente para a infraestrutura financeira blockchain

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que a Moody’s Ratings lançou seu Token Integration Engine™ (TIE), independente de rede, tornando-se a primeira agência de classificação de crédito a incorporar dados analíticos e compartilhar insights de crédito on-chain. Como passo inicial, ela é a primeira agência de classificação a operar um nó na Canton Network. Esse marco representa um passo significativo no compromisso da Moody’s com a inovação digital, com o objetivo de possibilitar a ingestão segura, em conformidade e eficiente de dados e a divulgação de classificações, viabilizadas por tecnologia desenvolvida para integração entre plataformas.

“À medida que os mercados financeiros se digitalizam, a necessidade de análises de risco independentes e confiáveis e de insights de crédito não muda”, disse Fabian Astic, diretor administrativo e chefe global de Economia Digital na Moody’s Ratings. “A Moody’s Ratings está estendendo esse rigoràinfraestrutura de mercado digital, em conformidade com as expectativas regulatórias globais e com nossas práticas de governança, transparência e conformidade.”

A plataforma TIE da Moody’s Ratings serve como camada de integração fundamental, utilizando seu nó na plataforma Canton para aprimorar a transparência e a eficiência operacional no ecossistema de finanças digitais. A participação será liderada pelos emissores, apoiando o alinhamento do mercado e, ao mesmo tempo, preservando a integridade, o controle e o papel central da Moody’s Ratings nos mercados de capitais globais digitalizados.

A Canton Network foi desenvolvida para atender às necessidades de privacidade e regulamentação das finanças institucionais e reúne organizações globais líderes para sincronizar dados e processos financeiros em uma infraestrutura descentralizada.

“Os clientes da Moody’s agora têm uma nova forma de acessar insights de crédito confiáveis dentro dos mercados digitais e dos fluxos de trabalho de finanças on-chain onde atuam cada vez mais”, disse Yuval Rooz, CEO da Digital Asset e cofundador da Canton Network. “A análise de risco independente on-chain simplifica a distribuição para partes autorizadas, reduz atritos e melhora a transparência ao longo do ciclo de vida das transações, fortalecendo a eficiência do mercado, ao mesmo tempo em que preserva a privacidade, o controle e a conformidade.”

A TIE, da Moody's Ratings, planeja expandir sua cobertura para outras redes de finanças digitais, linhas de negócios e tipos de instrumentosàmedida que a adoção crescer.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo marcado por riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE:MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu ambiente e a identificar oportunidades. Com uma vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 profissionais em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para que possam agir com confiança e prosperar.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa juntoàSecurities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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