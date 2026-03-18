Inscrições para Prêmio Consciência Ambiental vão até 31/3

Empresas de todos os portes, startups, organizações da sociedade civil e instituições de ensino têm até 31 de março de 2026 para inscrever seus projetos no Prêmio Consciência Ambiental / Immensità, iniciativa que chega à sua quinta edição com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade a ações socioambientais que contribuem para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Até hoje, a premiação recebeu mais de 900 inscrições.

Criado para estimular boas práticas ambientais e ampliar a visibilidade de iniciativas responsáveis no ambiente corporativo e institucional, o prêmio já se consolidou como uma plataforma de reconhecimento de projetos que geram impacto positivo no Brasil. Nas quatro primeiras edições, o evento reuniu participantes de todas as regiões do país e já premiou centenas de iniciativas socioambientais, desenvolvidas por empresas, startups, ONGs, instituições acadêmicas e entidades de diferentes setores.

O crescimento do prêmio acompanha a evolução da agenda ESG (Environmental, Social and Governance) no ambiente corporativo global. Hoje, práticas socioambientais deixaram de ser apenas uma questão reputacional e passaram a influenciar diretamente decisões de investimento, cadeias de fornecimento e estratégias de negócios. Pesquisa da PwC, por exemplo, mostra que 86% dos consumidores estão dispostos a priorizar marcas sustentáveis.

Para os organizadores do prêmio, esse cenário reforça a importância de iniciativas que valorizem e divulguem projetos capazes de gerar impacto real. “O mundo empresarial vive uma transformação importante. A sustentabilidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do mercado, dos investidores e da própria sociedade. O Prêmio Consciência Ambiental nasce justamente com o propósito de reconhecer e dar visibilidade a projetos que mostram que é possível conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental”, afirma Claudio Moyses, idealizador do prêmio.

A edição de 2026 contempla projetos em diversas categorias, refletindo a diversidade de iniciativas socioambientais existentes no país. Entre elas estão startups, microempresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, empresas de serviços, clubes de serviço e organizações do terceiro setor, como ONGs, instituições filantrópicas e entidades de ensino. Os projetos inscritos são avaliados por especialistas e representantes de diferentes áreas ligadas à sustentabilidade, inovação e responsabilidade socioambiental. O objetivo é destacar iniciativas que possam servir de referência e inspiração.

Além do reconhecimento institucional, o prêmio busca ampliar a visibilidade das iniciativas participantes e estimular a disseminação de boas práticas. “Quando um projeto ganha visibilidade, ele inspira outras empresas e organizações a desenvolverem ações semelhantes. Isso cria um efeito multiplicador e fortalece a consciência ambiental na sociedade”, destaca Moyses.

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A cerimônia de premiação da edição de 2026 será realizada no dia 2 de junho, mês internacional do meio ambiente, no Espaço Immensità de Eventos, em São Paulo. O encontro reunirá mais de 300 empresários, representantes do setor público, especialistas em sustentabilidade, organizações sociais e lideranças do setor produtivo.



As inscrições para o Prêmio Consciência Ambiental / Immensità 2026 podem ser realizadas até 31 de março por meio do site oficial do evento.



Mais informações e regulamento completo estão disponíveis em: www.premioconscienciaambiental.com?