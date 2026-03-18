O Swoosh encontra o "b": Beats e Nike revelam a primeira cooperação histórica para Powerbeats Pro 2

Hoje, a Beats e a Nike anunciaram a primeira cooperação em hardware em sua história conjunta: Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition. Em uma mudança de design inovadora, a Beats compartilhou, pela primeira vez, o espaço icônico de seus fones de ouvido com um parceiro, apresentando o Swoosh da Nike no fone auricular direito e o "b" característico da Beats no esquerdo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317735050/pt/

Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition

Esta edição limitada combina a vibrante paleta de cores "Volt" da Nike com a tecnologia de áudio de ponta do Powerbeats Pro 2. O resultado é um produto de alto desempenho criado para unir o esporte de elite ao estilo urbano.

A edição especial da Nike chega em um estojo de carregamento impressionante, preto fosco com detalhes em amarelo neon. Ao abrir, os usuários são recebidos pelo mantra da Nike "JUST DO IT" impresso na parte interna da tampa. Embora a estética seja inovadora, o que há de mais potente é o hardware:

Som de nível profissional: Cancelamento ativo de ruído adaptativo (ANC) e modo de transparência

Cancelamento ativo de ruído adaptativo (ANC) e modo de transparência Integração biométrica: Monitoramento de frequência cardíaca incorporado que sincroniza perfeitamente com o aplicativo Fitness e o Nike Run Club. 1

Monitoramento de frequência cardíaca incorporado que sincroniza perfeitamente com o aplicativo Fitness e o Nike Run Club. Resistência do atleta: Até 45 horas de duração da bateria com o estojo de carregamento e resistênciaàágua e ao suor com classificação IPX4. 2

Até 45 horas de duração da bateria com o estojo de carregamento e resistênciaàágua e ao suor com classificação IPX4. Ajuste seguro: Ganchos de orelha exclusivos, projetados para permanecerem no lugar desde a sala de musculação até o 18º buraco do campo de golfe.

"Não se trata apenas de uma nova cor; é uma fusão de duas marcas que definem desempenho, cultura e esporte - os atributos do atleta de hoje", disse Chris Thorne, Diretor de Marketing na Beats. "Ao colocar o Swoosh em nossos dispositivos pela primeira vez, homenageamos o DNA compartilhado da Beats e da Nike; e celebramos embaixadores como LeBron James, que personificam ambas. É uma homenagemàgarra, ao estilo e ao som que levam as pessoas a superarem seus limites."

Para acompanhar o lançamento, a Beats convidou LeBron James, embaixador da marca há muito tempo, para uma campanha bem-humorada que prova que você não precisa ser perfeito para se divertir. Em "Mantenha o foco no jogo", James chega ao campo com habilidades de golfe nada excepcionais, mas com os Powerbeats Pro 2, ele ignora as críticas (declaradas pelo jogador de golfe profissional Tom Kim e os atores Lionel Boyce e Travis "Taco" Bennett) e aceita o jogo em seus próprios termos. Assista aqui.

"Quando duas marcas icônicas como a Beats e a Nike se unem, é mais do que uma cooperação; para mim, é família", disse LeBron James. "Sou parte da jornada da Beats desde o primeiro dia, com os Powerbeats originais, e os Powerbeats Pro 2 representam tudo o que preciso na minha rotina diária, seja treinando, me recuperando ou simplesmente vivendo a vida. Estes não são apenas meus fones de ouvido preferidos; eles foram feitos para qualquer pessoa que se recusa a abrir mão do desempenho."

Para saber mais sobre a cooperação e se inscrever para receber atualizações sobre o lançamento, acesse Nike.Beats.

Kit de imprensa

Preços e disponibilidade

Os fones de ouvido Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition estarão disponíveis para compra na sexta-feira, 20 de março, por US$ 249,99 na Apple.com nos EUA, Reino Unido, China, Japão, Alemanha, Canadá, Austrália, Singapura, França, Espanha, Índia, Suíça, Países Baixos e Hong Kong. Também estará disponível em Nike.com nos EUA e em lojas Apple selecionadas nos EUA, Reino Unido, China e Singapura.

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1. É necessário hardware e software compatíveis.

2. Os Powerbeats Pro 2 são resistentes ao suor eàágua para esportes e exercícios fora da água. Os Powerbeats Pro 2 foram testados em condições controladas de laboratório e possuem classificação IPX4 conforme a norma IEC 60529. A resistência ao suor eàágua não é permanente e pode diminuir com o uso normal. Não tente carregar os Powerbeats Pro 2 molhados; acesse https://support.apple.com/en-us/102013para instruções de limpeza e secagem. O estojo de carregamento não é resistenteàágua nem ao suor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260317735050/pt/

Alexis Johnson

Relações Públicas da Beats

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