8º CONGEPEN debate sobre cultura organizacional

O 8º CONGEPEN – Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios reunirá especialistas, líderes e profissionais da área de gestão de pessoas no próximo dia 19 de março (quinta-feira), em Piracicaba (SP). Entre os apoiadores do encontro está a DHEO Consultoria, uma das patrocinadoras do evento, que também participará da programação com representantes da empresa.

O CEO da DHEO, Adeildo Nascimento, será um dos palestrantes do painel “Cultura forte, mentes e carreiras saudáveis”. Na apresentação, ele fará uma análise estratégica sobre como a cultura organizacional influencia diretamente a saúde mental dos profissionais, o desenvolvimento de carreira e a sustentabilidade dos negócios. “Quando uma empresa desenvolve uma cultura organizacional clara, coerente e praticada no dia a dia, ela cria um ambiente que favorece o bem-estar das pessoas e, ao mesmo tempo, fortalece a longevidade do negócio”, afirma.

Além dele, a consultoria também será representada por Joyce Scoto, sócia da DHEO Educação, braço educacional da DHEO Consultoria, e por Silvana Beckert, da DHEO, que atua na região de Piracicaba.

Papel essencial do evento para a gestão de pessoas

Para Joyce Scoto, eventos como o CONGEPEN têm papel essencial na evolução das práticas de gestão de pessoas nas empresas. “São fundamentais para fortalecer o debate sobre gestão de pessoas e o papel das lideranças na construção de organizações mais humanas e produtivas”. Segundo ela, é uma grande satisfação mostrar como a DHEO pode contribuir com esse ambiente de troca de conhecimento e desenvolvimento profissional.

“Nosso propósito é apoiar empresas e líderes na construção de culturas organizacionais mais conscientes, sustentáveis e alinhadas aos desafios do presente e do futuro. Nossa expectativa é que o evento gere conexões valiosas, novas ideias e inspire práticas que transformem a forma como as organizações cuidam de suas pessoas”. A DHEO Educação nasceu para formar líderes culturais e preparar profissionais para transformar ambientes corporativos por meio do conhecimento aplicado. “Além de democratizar o acesso a conteúdo que conecta estratégia, liderança e cultura organizacional”, destaca.

Expectativa é ampliar presença na região

A presença da consultoria também marca um movimento de aproximação com empresas da região de Piracicaba. Segundo Silvana Beckert, a expectativa é ampliar a presença da marca e apresentar as soluções desenvolvidas pela organização. “Estamos abrindo o mercado de Piracicaba e região. Queremos que as empresas conheçam a DHEO, entendam o que fazemos e tenham acesso às nossas soluções para melhorar resultados”, pontua.

Para ela, participar de um evento dessa grandeza é uma oportunidade estratégica para ampliar conexões e mostrar como a cultura organizacional pode transformar ambientes corporativos. “Acreditamos que nossa entrega pode contribuir para tornar a região ainda mais próspera do ponto de vista socioeconômico, levando conhecimento, expertise e fortalecendo a cultura organizacional nas empresas”, informa.

Gestão eficaz de pessoas

O 8º CONGEPEN – Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios tem como propósito difundir conhecimento que fortaleça a gestão eficaz de pessoas, contribuindo para relações profissionais mais saudáveis, ambientes de trabalho produtivos e organizações mais humanas. A programação reúne palestras, painéis e debates conduzidos por especialistas e profissionais reconhecidos no mercado. O congresso também se consolida como um espaço de networking, geração de parcerias e novos negócios.

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