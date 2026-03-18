US$ 1,63 bilhão em 72 horas: Manchester City Yas Residences, da Ohana Development, bate novo recorde de vendas em Abu Dhabi

A Ohana Development, uma das principais incorporadoras imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos, reconhecida por seus projetos de luxo, registrou US$ 1,63 bilhão em vendas em 72 horas para o Manchester City Yas Residences da Ohana, um condomínio fechadoàbeira-mar localizado ao longo do Canal Yas, em Abu Dhabi, estabelecendo um novo recorde de vendas no mercado imobiliário do emirado.

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Manchester City Yas Residences by Ohana (Photo: AETOSWire)

Os investidores fizeram fila no lançamento das vendas, refletindo a forte demanda pelo projeto. Dos investidores, 35% são emiradenses, enquanto 65% são expatriados e compradores internacionais. Em resposta a esse interesse significativo, espera-se que a Ohana Development libere em breve um estoque adicional do projeto.

Em seus comentários, Husein Salem, CEO da Ohana Development, disse: "Gostaríamos de expressar nosso sincero apreço ao governo dos Emirados Árabes Unidos eàsua liderança visionária por promover um ambiente de investimento estável e voltado para o futuro. Essa base sólida continua a fortalecer a confiança entre investidores e desenvolvedores, apoiando a resiliência e o crescimento do próspero setor imobiliário de Abu Dhabi, apesar de quaisquer circunstâncias em evolução.”

“A forte resposta ao Manchester City Yas Residences, da Ohana, e o recorde de vendas em apenas 72 horas refletem a confiança contínua dos investidores, tanto locais quanto internacionais, assim como o apelo da oferta única do projeto no Emirado”, acrescentou Husein.

A expansão abrange 1,67 milhão de metros quadrados, com mais de 55% da área total dedicada a jardins paisagísticos e áreas verdes. Projetado em torno do esporte e de um estilo de vida ativo, o Manchester City Yas Residences by Ohana contará com instalações integradas de treinamento e recuperação, além de um calçadãoàbeira-mar com opções de varejo, gastronomia e lazer. A comunidade também incluirá um clube náutico com atividades de esportes aquáticos, como também uma variedade de comodidades em estilo resort, incluindo instalações de fitness e piscinas.

Para obter informações adicionais sobre o projeto e outros desenvolvimentos, visite: https://www.ohana.ae/

Fonte:AETOSWire

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Anjali Rajvardhan

Líder – Engajamento com o Cliente | Cicero & Bernay

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