Nova inteligência artificial agiliza processos DevSecOps

A Snyk, empresa de segurança de inteligência artificial (IA), apresentou recentemente o AI Security Fabric, uma camada projetada para a defesa contínua em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). O sistema busca unificar visibilidade, prevenção e governança, com o objetivo de permitir que as organizações gerenciem softwares movidos a inteligência artificial de forma segura.

Atualmente, desenvolvedores enfrentam um aumento rápido de ameaças cibernéticas automatizadas habilitadas por IA ao utilizarem a tecnologia para a escrita de códigos e propulsão de aplicações. O sistema atua na redução de riscos sem interromper o fluxo de inovação, abordando o crescente débito de segurança, novos vetores de ataque e lacunas de governança no desenvolvimento orientado por IA. Com a infraestrutura tecnológica tornando-se a base da computação moderna, a demanda por uma malha de segurança contínua substitui os modelos de proteção episódicos.

A plataforma de segurança organiza a proteção em três vetores: o fortalecimento do DevSecOps acelerado por IA, o suporte ao desenvolvimento orientado por IA e a governança de software nativo de IA.

Dinâmica de riscos e automação no desenvolvimento



A transição para o desenvolvimento orientado por IA alterou modelos de segurança, criando uma superfície de ataque onde ameaças autônomas e vulnerabilidades legadas convergem. O AI Security Fabric foca na resolução do volume de código gerado por assistentes inteligentes, o que demanda uma postura de segurança desde a concepção para evitar o acúmulo de pendências técnicas.

Projeções de mercado indicam que a automação acelerará a descoberta de falhas em sistemas digitais nos próximos anos. Diante de ataques automatizados, organizações buscam eliminar o débito de segurança. Além disso, a disseminação de modelos não gerenciados, prática denominada "Shadow AI", cria superfícies de ataque, nas quais o risco reside na própria autonomia da IA. Dados do relatório 2026 State of Agentic AI Adoption da Snyk indicam que empresas podem introduzir componentes de software ocultos ao implantar modelos de IA sem monitoramento centralizado.

Indicadores de eficiência e governança técnica



O gerenciamento de riscos busca viabilidade operacional. Estudos de impacto econômico realizados pela Forrester indicam que a consolidação de ferramentas e a redução dos tempos de correção de falhas em 60% podem permitir o retorno de investimentos em segurança em prazos inferiores a seis meses.



"Desenvolvedores precisam construir na era da IA, mas, quando a criação acelera, o risco se torna uma variável complexa", afirma Peter McKay, CEO da Snyk.



A plataforma inclui funcionalidades para o controle da cadeia de suprimentos de software, integração de testes nos fluxos de trabalho e correlação entre testes dinâmicos e estáticos. A tecnologia também é integrada a assistentes de codificação, com fluxos de configuração para ferramentas como Gemini CLI e Claude Code.

"Com o desenvolvimento orientado por IA, a supervisão humana requer suporte tecnológico para acompanhar o ritmo", afirma Gabriel Brolo Tobar, engenheiro de segurança sênior da Yalo. O engenheiro destaca que a defesa autônoma atua como uma camada de proteção para as equipes de engenharia.

Operação e suporte no mercado brasileiro



A Snyk mantém uma operação no Brasil, composta por equipes de vendas, marketing e engenharia de soluções. A estrutura visa apoiar organizações brasileiras na transição digital e no gerenciamento de desafios específicos da região. Por meio de suporte técnico e conhecimento do ecossistema tecnológico nacional, a empresa se posiciona para auxiliar o mercado local na adoção de arquiteturas nativas de IA.



Mais informações disponíveis em: https://snyk.io/pt-BR/

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