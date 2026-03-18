Mercado gráfico cresce e impulsiona negócios

Apesar do avanço das mídias digitais, a indústria de impressão continua demonstrando força econômica. No Brasil, existem 15.691 empresas gráficas e cerca de 175.509 empregos diretos no setor, segundo levantamento publicado pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF) no relatório Indústria Gráfica Brasileira 2024.

No cenário internacional, estudos do portal de análise de mercado Revenue Memo indicam que o mercado global de impressão foi avaliado em US$ 339,57 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 423,75 bilhões até 2029, demonstrando crescimento consistente da indústria. Nesse contexto, empresas do setor e seus parceiros, como os revendedores ligados à FuturaIM, continuam encontrando oportunidades de expansão no mercado gráfico.

Mesmo com o crescimento das plataformas digitais, os materiais impressos continuam desempenhando papel importante na comunicação das empresas. Cartões de visita, materiais promocionais, embalagens e brindes personalizados ainda fazem parte das estratégias de marketing de diversos negócios.

Esse movimento é impulsionado também pela expansão de segmentos específicos da indústria gráfica. Ainda segundo o relatório Global Printing Industry Statistics do portal Revenue Memo, o setor de embalagens impressas representa mais de 50% da receita global da indústria de impressão, sendo um dos principais motores de crescimento do mercado.

O avanço tecnológico também contribui diretamente para o crescimento da indústria gráfica. Impressoras mais rápidas, processos automatizados e impressão sob demanda permitem maior personalização e eficiência produtiva.

Segundo levantamento da empresa de pesquisa de mercado IMARC Group, o mercado global de impressoras deve crescer de US$ 54,5 bilhões em 2025 para cerca de US$ 78,4 bilhões até 2034, com expansão média anual de cerca de 4,13%.

O estudo aponta que a demanda por soluções de impressão personalizadas e integradas ao comércio eletrônico está entre os principais fatores desse crescimento.

Dentro desse cenário de transformação e crescimento, empresas que acompanham a evolução tecnológica acabam se tornando parte importante do desenvolvimento do mercado. É o caso da FuturaIM, gráfica brasileira que completa 28 anos de atuação em 2026. Fundada no final da década de 1990, a empresa acompanhou mudanças importantes do setor, como a digitalização dos processos de compra e a ampliação do portfólio de produtos gráficos e promocionais.

Essa adaptação acompanha uma tendência do próprio setor. De acordo com dados do relatório Global Market Trends for Printing, publicado pela plataforma de inteligência de mercado Accio, o volume global de impressão digital deve crescer mais de 50% na próxima década, passando de cerca de 1,8 trilhão de páginas A4 em 2025 para aproximadamente 2,8 trilhões até 2035.

Revenda e parcerias impulsionam o setor

A expansão do setor gráfico também abre oportunidades para profissionais que atuam como revendedores de produtos impressos. Esse modelo de negócio permite que empreendedores atendam empresas locais oferecendo materiais gráficos e promocionais, muitas vezes sem precisar investir em uma estrutura industrial própria.

Esse cenário está diretamente ligado à estrutura do próprio mercado gráfico brasileiro. Conforme o relatório “Indústria Gráfica Brasileira”, publicado pela ABIGRAF, 79,7% são microempresas, enquanto 17,1% são pequenas empresas, o que favorece modelos de negócio baseados em parcerias, representação comercial e revenda de produtos gráficos.

Esse formato de atuação permite que novos profissionais ingressem no mercado conectando empresas que precisam de materiais gráficos às gráficas responsáveis pela produção. Entre os parceiros entrevistados durante as comemorações da FuturaIM está Gabriel Nayder, que atua na revenda de produtos gráficos há cerca de cinco anos.

“Revendo há cinco anos. Comecei por uma indicação que falou muito bem dos preços, qualidade e atendimento”, contou. Segundo ele, o trabalho no setor trouxe mudanças importantes ao longo do tempo. “Melhorias gradativas na empresa, carro, um lar melhor, carro melhor, entre outros”, relatou.

Outro fator relevante no mercado gráfico é a construção de parcerias duradouras entre fornecedores e revendedores. Esse tipo de relação permite ampliar o alcance comercial das empresas e atender clientes em diferentes regiões e segmentos. No próprio setor gráfico brasileiro, esse movimento aparece com frequência em eventos e encontros profissionais que estimulam networking e cooperação entre empresas.

Segundo a reportagem da revista especializada do setor gráfico Graphprint, o mercado nacional conta com mais de 15 mil empresas e mais de 175 mil empregos diretos, formando uma cadeia produtiva ampla que depende da colaboração entre fornecedores, distribuidores e parceiros comerciais.

Dentro desse cenário, parcerias de longo prazo ajudam empresas a consolidar presença no mercado. Um exemplo é o caso de Thiago, da empresa T. Gomes da Silva Ltda., que atua no setor gráfico há cerca de duas décadas e mantém parceria com a FuturaIM há 16 anos.

“Tenho cerca de 20 anos no mercado gráfico e, desses, 16 anos trabalhando com a FuturaIM. Nossa parceria se mantém por vários motivos: prazos excelentes, facilidade na hora da compra, valores competitivos que nos permitem trabalhar com margem e ótima qualidade nos produtos”, afirmou.

Diversificação e novas oportunidades no mercado gráfico

A ampliação do portfólio também é um dos fatores que impulsionam o crescimento do setor gráfico. Hoje, além dos impressos tradicionais, muitas gráficas trabalham com brindes personalizados, embalagens, comunicação visual e materiais promocionais.

Dados da consultoria internacional Mordor Intelligence mostram que o segmento de impressão para embalagens representou cerca de 58,1% da receita do mercado de impressão em papel em 2024, tornando-se uma das áreas mais relevantes para o crescimento da indústria gráfica global.

Essa diversidade de aplicações abre espaço para que empresas ampliem seus serviços e atendam diferentes necessidades de clientes. Para Juliano Pellizari, parceiro da FuturaIM há mais de uma década, essa variedade faz diferença no dia a dia do trabalho.

“Sou cliente há uns 10 anos ou mais. O que me fez trabalhar com vocês esse tempo foi a agilidade, a variedade de produtos, os bons preços e a qualidade do material”, explicou.

Além de acompanhar a evolução tecnológica, o setor gráfico também segue gerando novas oportunidades profissionais, principalmente em áreas como personalização, impressão digital e produção sob demanda.

Um levantamento do portal de análise de mercado Revenue Memo mostra que o mercado global de impressão digital movimenta cerca de US$ 167,5 bilhões em 2025 e pode chegar a US$ 251,1 bilhões até 2035, impulsionado principalmente pela demanda por personalização e produção em pequenas tiragens.

Esse cenário mostra como o setor continua abrindo espaço para novos empreendedores e profissionais criativos. Histórias como a de Cleryston Freires Araújo mostram como essa realidade pode se transformar em oportunidade de negócio.

“Eu trabalhei algum tempo como CLT e vi no design uma oportunidade de ter meu próprio negócio. Associei minha capacidade criativa às impressões da Futura e hoje realizo meu sonho diariamente”, contou.

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Segundo ele, o material impresso continua sendo um elemento importante na comunicação empresarial. “Toda empresa precisa de algo impresso, algo palpável que transmita confiança ao cliente”, finaliza.