Volta à Ilha de Santo Amaro consolida tradição em Santos
Equipe Mahina, do Rio de Janeiro, venceu a XXII edição da competição, disputada neste sábado (14), com percurso de cerca de 75 quilômetros ao redor da ilha
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A XXII edição da Volta à Ilha de Santo Amaro foi realizada neste sábado (14), com largada e chegada na Praia da Aparecida, em Santos, reunindo equipes de diferentes regiões do país em um dos desafios mais tradicionais da canoa havaiana no Brasil.
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A prova teve percurso aproximado de 75 quilômetros ao redor da Ilha de Santo Amaro, disputado em formato de revezamento.
O trajeto incluiu trechos da Baía de Santos, mar aberto nas praias do Guarujá, o Canal de Bertioga e a região do Porto de Santos antes do retorno ao ponto de partida. Ao longo do percurso, as equipes precisaram lidar com condições variadas de navegação, exigindo resistência física, estratégia e integração entre os remadores.
A vitória ficou com a equipe Mahina, que completou a prova em 5h52min47s. Para o integrante do time, Igor Oliveira, o resultado tem importância tanto competitiva quanto estratégica para a temporada. “Essa prova é bem importante porque é uma das mais tradicionais do Brasil. São mais de 20 edições e a gente a utilizou com o grande objetivo de ganhar e ter uma boa performance, mas também como uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Principalmente porque aqui a gente pôde usar nove remadores, fazer diferentes formações, então foi bem importante e bem interessante essa prova para a gente”, afirmou.
Antes da cerimônia de encerramento da prova, o jornalista esportivo Eduardo Silva foi homenageado pelo trabalho de divulgação da modalidade ao longo dos anos. Em seu discurso, ele destacou a relação com o esporte e com a comunidade da canoa havaiana. “O que eu fiz foi de coração, porque eu amo esportes desde garoto. Nunca mais parei de divulgar esportes e fui ser jornalista para falar de todas as modalidades. É um prazer falar do esporte, porque o esporte é competição, mas ele é principalmente amizade”, declarou.
Já para o organizador da Volta à Ilha de Santo Amaro, Fábio Paiva, essa edição foi uma das mais competitivas do certame, com a menor diferença de tempo do primeiro ao último colocado. “É muita emoção, porque esses atletas realmente nos inspiram. Não é uma prova fácil, e completar a volta em toda a ilha chega a ser emocionante. É preciso ser muito ‘casca grossa’ para alcançar esse feito. Este também foi o ano mais competitivo que já tivemos, com todas as equipes chegando com diferenças muito curtas de tempo, demonstrando muita força e coragem”, afirmou.
Criada há mais de duas décadas, a Volta à Ilha continua sendo uma das competições de longa distância mais tradicionais da canoa havaiana no país. Além da disputa esportiva, o evento também reúne atletas, equipes e entusiastas da modalidade, fortalecendo a presença da prática na região.
A XXII Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoa Havaiana, organizada pela Canoa Brasil e supervisionada pela Abracha, tem o patrocínio da DP World, por meio do Promifae/Semes, e copatrocínio da Trasmontano Saúde e Opium Hightec Caiaques e Canoas. Apoios: Bar Açaí, Hotel Comfort, Farmácia de Manipulação Huber, Churrascaria Tertúlia, Rainha da Barra Panificadora, Sabesp e Secretaria Municipal de Esportes de Santos/Prefeitura de Santos. Mais detalhes sobre o evento no Instagram @voltaailhasantoamaro.
Tempo por categoria – XXII Volta à Ilha de Santo Amaro
40+
Tribuzana – 6:28:58
Supirados – 6:39:47
RM Paddle School – 6:50:15
50+
Caiçaras Va'a Bertioga Paddle Club – 7:30:23
60+
Brucutus – 6:57:39 (recorde)
AVM 60 – Barra Va'a – 7:28:18
Mista Open
Canoa para Todos - Alma Salgada Va'a – 6:53:48
Ventos Sul Va'a – 6:59:08
Lokahi – 7:22:57
Praia Grande Hoe – 7:39:51
Masculina Open
Team Mahina – 5:52:47
Bertioga Paddle Clube – 5:59:57
Brucutus – 6:12:20
Sul Va'a – 6:27:06
Rosa dos Ventos - Imangá – 7:52:27
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