Locação ganha voz institucional na ANALOC Rental Show 2026

O mercado brasileiro de locação de máquinas concluirá o primeiro trimestre de 2026 sob o signo da cautela, mas também da transformação. Os juros elevados, as incertezas de ano eleitoral e um ambiente econômico mais lento convivem com uma tendência estrutural que não se altera: as empresas preferem cada vez mais buscar equipamentos na locação em vez de comprá-los.

É nesse contexto que a ANALOC Rental Show 2026, marcada para 6 a 8 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo, se consolida como a feira de máquinas para o mercado brasileiro de locação, com espaço para fórum de palestras, debates, ambiente de networking qualificado e oportunidade para discussão sobre gestão, crédito, tecnologia e políticas setoriais.

Promovida pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC), em parceria com o Ecossistema LocadoresBR, a feira conta com apoio e participação de entidades como Sobratema, Sindileq-MG, Sindileq-RJ, Sindileq-PE, Sindileq-GO, Sindileq-ES, Sindileq-CE, Abelme, Abralec-DF, Abrasfe, Alec, Analoc Sul, Apelmat, Selemat, e M&T Expo, formando uma frente institucional que representa um setor com cerca de 50 mil empresas ativas no Brasil e faturamento anual de cerca de R$ 70 bilhões.

Um setor resiliente, mas sob pressão

Para Reynaldo Fraiha, diretor da ANALOC Rental Show 2026, o momento exige atenção estratégica. “Existe hoje uma preocupação muito grande com alguns fatores centrais. O primeiro deles são as taxas de juros elevadas. O segundo é a incerteza típica de um ano eleitoral”, afirma. Segundo ele, o cenário atual é de prudência, porque, com custos financeiros que podem alcançar entre 18% e 20% ao ano, o retorno sobre os investimentos precisa superar um patamar elevado para justificar a expansão das frotas.

Ainda assim, o mercado segue ativo, impulsionado por uma oferta abundante de equipamentos e linhas de crédito atrativas, especialmente de fabricantes asiáticos. Isso significa que, mesmo diante dos revezes da economia, a locação mantém sua trajetória de avanço no Brasil. “O rental de equipamentos é tendência mundial e existe hoje uma percepção muito clara de que, para o usuário, faz mais sentido alugar do que comprar. O custo da propriedade é alto e o capital pode ser melhor aplicado no próprio negócio”, destaca Fraiha.

Um dos indicadores mais claros dessa transformação está na origem das vendas de máquinas. Em plataformas aéreas, por exemplo, entre 90% e 95% das unidades vendidas já têm como destino locadoras. Na linha amarela, historicamente dominada por usuários finais, a participação das locadoras se aproxima de 30% das vendas, índice em crescimento contínuo. “Ou seja, cada vez mais equipamentos vendidos vão para locadoras e não para usuários finais”, resume Fraiha.

Onde estão as oportunidades

Entre os segmentos com maior potencial em 2026, o agronegócio aparece como fronteira de expansão. “O agro sempre apresenta grande potencial, até porque ainda é um mercado pouco explorado pela locação, mas que vem crescendo de forma consistente”, pontua.

A mineração segue estável, sustentada pela operação contínua das grandes mineradoras. Já na construção civil, programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura em fase final ajudam a manter algum nível de demanda.

A interiorização da locação também é percebida como movimento natural do mercado. “Primeiro os grandes centros, depois as cidades-satélites e, gradualmente, o interior. É uma tendência percebida, mas que ainda merece estudos mais aprofundados”, observa Fraiha.

Outro tema que começa a ganhar espaço é a eletrificação dos equipamentos. “Há uma tendência clara de introdução de equipamentos elétricos, mas ainda não em larga escala. O principal desafio é a infraestrutura de carregamento”, explica. Enquanto a Europa avança rapidamente nesse campo, o Brasil ainda está em estágio inicial, especialmente na linha amarela.

Os quatro grandes desafios

Para Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor da Sisloc Softwares e presidente do Ecossistema LocadoresBR, o setor enfrenta quatro desafios centrais: ambiente de negócios, gestão, juros e pessoas. “A mão de obra qualificada é crítica. É difícil formar profissionais e, quando se qualificam, muitas vezes são atraídos por outras empresas. Isso exige investimento constante em capacitação”, observa.

A gestão financeira também se torna decisiva em um ambiente de margens pressionadas. “É preciso fazer mais com menos. Cuidar da renovação da frota, manutenção, escolha adequada de clientes, controle de fluxo de caixa e formação correta de preços”, exemplifica Leo.

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De acordo com ele, a locação é uma atividade intensiva em capital. Mapear bem o mercado, prospectar corretamente e atender os clientes certos é fundamental. “A ANALOC Rental Show 2026 é um ambiente estratégico para essa troca de informações e fortalecimento do setor”.