Andersen Consulting adiciona a firma colaboradora Milestone Technologies

A Andersen Consulting continua fortalecendo sua plataforma de transformação digital com a adição da firma colaboradora Milestone Technologies, sediada nos EUA, reconhecida provedora global de soluções digitais e serviços de TI.

Fundada em 1997, a Milestone Technologies fornece soluções de terceirização e tecnologia de ponta a ponta abrangendo serviços de espaço de trabalho digital, gestão de infraestrutura e na nuvem, dados, IA e automação, engenharia digital e de aplicativos, terceirização de processos empresariais e implementação de plataformas para a ServiceNow e Salesforce. Com sede em Fremont, Califórnia, a Milestone opera em 35 países em todo o mundo e trabalha com algumas das maiores empresas do planeta. O integrado modelo de entrega da firma capacita os clientes a transformar as operações de TI, impulsionar a eficiência de serviços e escalonar ecossistemas tecnológicos de forma ininterrupta globalmente.

"A Milestone Technologies, organização que prioriza os funcionários, entrega resultados empresariais mensuráveis e acelera a transformação digital para clientes em todos os setores através de profunda expertise técnica e de processos", afirmou Sameer Kishore, CEO da Milestone Technologies. "Estamos animados com a nossa colaboração com a Andersen Consulting, que unirá nossa excelência operacional com seu alcance global em consultoria, nos possibilitando fornecer valor incomparável aos nossos clientes no mundo todo".

"A profundidade da expertise técnica e dos recursos de serviços gerenciados da Milestone Technologies aprimora nossa capacidade de fornecer soluções digitais integradas em todo o mundo", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Esta colaboração fortalece nossa plataforma, permitindo que os clientes passem, sem problemas, da estratégiaàexecução, ao passo que aproveitam a melhor tecnologia da categoria e fornecem recursos em grande escala".

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo expertise de classe mundial em consultoria, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

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