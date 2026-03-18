Lenovo faz parceria com Eva Longoria para lançar busca global por “gêmeos” de negócios

A Lenovo lança hoje o Backing Every Business, uma nova iniciativa global criada para preencher a lacuna de apoio enfrentada pelas pequenas empresas. Em parceria com a atriz, empreendedora e investidora Eva Longoria, fundadores de todo o mundo podem se inscrever para receber financiamento, tecnologia baseada em IA e mentoria individual, inclusive da própria Longoria.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317353516/pt/

As pequenas e médias empresas impulsionam a economia mundial, representando aproximadamente 90% de todas as empresas, 70% dos funcionários e 50% do PIB global, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Seu impacto é tudo menos pequeno, mas muitos fundadores enfrentam dificuldades para acessar o capital, a tecnologia e a orientação estratégica necessários para prosperar. O Backing Every Business visa mudar isso, combinando apoio financeiro, conexões significativas entre pares e tecnologia de ponta baseada em IA para ajudar os fundadores a crescer e expandir com confiança.

No centro da iniciativa está um programa de mentoria transfronteiriço chamado Twinning, que une proprietários de pequenas empresas de diversos setores e regiões para uma colaboração individualizada. Baseado em uma ideia simples — um problema compartilhado é um problema reduzido pela metade —, o Twinning conecta empreendedores que enfrentam desafios semelhantes, transformando o isolamento em colaboração e impulso conjunto. Para um grupo seleto de participantes, essa parceira será a própria Eva Longoria.

“Ser empreendedor é uma das coisas mais difíceis e mais ousadas que você pode fazer”, disse Eva Longoria, atriz, produtora, empreendedora e embaixadora global do Twinning.“Todo empreendedor chega a momentos em que gostaria de ter alguém que realmente entenda o peso do que está construindo. O que eu gosto no Backing Every Business é que ele foi criado para gerar essa conexão e vai além de fornecer tecnologia. Ele reúne pessoas ao redor do mundo para compartilhar experiências, aprender umas com as outras e crescer. Quando os empreendedores se sentem apoiados, comunidades inteiras se beneficiam.”

Longoria, cujo portfólio de negócios abrange hotelaria, mídia, propriedade esportiva e filantropia, junta-se ao programa como embaixadora e colega empreendedora que entende em primeira mão as realidades de escalar um negócio. Longoria atuará como mentor para fundadores selecionados, tornando-se o "gêmeo âncora" em uma rede global construída sobre ambição compartilhada e experiência vivida.

Embora muitos programas para pequenas empresas ofereçam financiamento ou oportunidades de networking, o Backing Every Business combina de forma única mentoria global entre pares com capacitação prática em IA. Além de fornecer tecnologia, o programa ajudará os fundadores a usar IA de maneiras práticas que realmente importam — economizando tempo com burocracias, aprimorando táticas de marketing, entendendo clientes e tomando decisões mais inteligentes. A Lenovo passou décadas construindo as ferramentas das quais as empresas dependem todos os dias, e essa iniciativa transforma essa experiência em suporte direto para empreendedores que não têm tempo a perder.

Pequenas empresas podem se inscrever para ter a chance de receber apoio da Lenovo e ganhar seu próprio “gêmeo de negócios”. Os participantes selecionados receberão: um subsídio de US$ 10.000, tecnologia Lenovo com recursos de IA, mentoria individual com Eva Longoria e seu próprio gêmeo de negócios que entende as realidades de construir uma empresa.

Para fundadores prontos para expandir, se adaptar e crescer, a mensagem é simples: você pode ser o gêmeo de negócios de Eva Longoria.

Com o Backing Every Business, a Lenovo está construindo uma rede global onde empreendedores obtêm o apoio, a perspectiva e as ferramentas práticas necessárias para prosperar em uma economia digital cada vez mais complexa.

“Com a Lenovo, as pequenas empresas ganham mais do que tecnologia — ganham um parceiro que compreende e está comprometido com sua resiliência, produtividade e futuro. Capacitamos a ambição e ajudamos a construir uma comunidade global mais forte”, disse Emily Ketchen, diretora de Marketing e vice-presidente sênior do Intelligent Devices Group e de International Sales Markets da Lenovo. “Nossa iniciativa global Backing Every Business oferece às pequenas empresas as ferramentas para enfrentar um mundo digital cada vez mais complexo, conexões para gerar valor duradouro e oportunidades para aprender, expandir e alcançar o sucesso no longo prazo.”

Além disso, a empresa está expandindo seu apoio a pequenas empresas em nível local por meio de uma iniciativa chamada The Growth Lab. Essa iniciativa reúne empreendedores em sessões colaborativas, lideradas localmente, com treinamento prático, aprendizado entre pares e ferramentas com inteligência artificial, projetadas para abordar desafios reais de negócios.

A iniciativa Backing Every Business baseia-se no compromisso de longa data da Lenovo com as pequenas empresas e representa a evolução de sua iniciativa Evolve Small na América do Norte para uma plataforma global, criada para gerar impacto sustentável. Por meio de histórias, mentoria e engajamento da comunidade, a Lenovo continua a reforçar seu compromisso de capacitar empreendedores em todas as etapas, em todos os lugares.

As inscrições estão abertas para proprietários de pequenas empresas elegíveis no Japão, no México, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os participantes selecionados serão notificados em maio de 2026. Para obter informações adicionais sobre as regras oficiais do concurso, perguntas frequentes, diretrizes de elegibilidade, detalhes do programa ou para se inscrever, visite http://www.lenovo.com/backing-every-business.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa da lista Fortune Global 500 com receita de US$ 60 bilhões, que atende clientes em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos, desenvolvemos tecnologias transformadoras que impulsionam (por meio de dispositivos e infraestrutura) e capacitam (por meio de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias e, juntos, criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias em nosso StoryHub.

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Marina Schaepelynck, mschaepely@lenovo.com