DNA Script amplia o acesso global à síntese de DNA sob demanda por meio de acordos de distribuição na América Latina e no Leste Asiático

A DNA Script, pioneira em síntese de DNA que oferece aos cientistas acesso rápido e sob demanda a DNA de alta qualidade, anunciou hoje que assinou acordos de distribuição com a Gencell, a Bio-Medical Science Co. (BMS), e a Biostream, expandindo o acesso globalàplataforma SYNTAX™ da empresa para a produção descentralizada, interna e sob demanda de oligonucleotídeos. Nos termos dos acordos, a Gencell distribuirá o SYNTAX na América Latina, a Bio-Medical Science cobrirá a Coreia do Sul e a Biostream atenderá clientes no Japão.

Essa expansão apoia a estratégia da DNA Script de ampliar a adoção global do SYNTAX e permitir que pesquisadores localizados longe dos principais centros de produção de oligonucleotídeos na Europa e nos Estados Unidos tenham acesso ao DNA de forma mais rápida e confiável. Cada distribuidora é uma empresa consolidada no setor de ciências da vida e da saúde, com fortes redes regionais, permitindo o acesso local a recursos de síntese de DNA sem depender da fabricação no exterior.

Os oligonucleotídeos são um insumo essencial para um amplo conjunto de aplicações, mas os pesquisadores localizados longe de centros de síntese em grande escala enfrentam atrasos nos projetos devido a longos prazos de entrega ou restrições logísticas. A plataforma SYNTAX automatizada de bancada da DNA Script resolve esses desafios, permitindo que os pesquisadores sintetizem oligonucleotídeos de DNA de fita simples diretamente no laboratório em apenas algumas horas, mudando o modelo de cadeias de abastecimento centralizadas para a produção local de DNA e garantindo que a localização geográfica não determine o ritmo da pesquisa científica.

Marc Montserrat, CEO da DNA Script, comentou: “Estamos entusiasmados em firmar essas novas parcerias como parte de nossa estratégia para ampliar a acessibilidade e a disponibilidade global de oligos de DNA de fita simples (ssDNA), tornando-os disponíveis para pesquisadores em qualquer lugar do mundo. Esses acordos de distribuição expandem o acesso globalàplataforma, apoiam o crescimento contínuo da empresa e permitem que pesquisadores obtenham oligonucleotídeos de forma mais rápida e confiável, independentemente da localização.”

Fabio Andrés Zapata, CEO da Gencell, afirmou: “Esta aliança representa um passo fundamental para acelerar a inovação na América Latina. Ao aproximar tecnologias como o SYNTAX dos pesquisadores da região, ajudamos a reduzir os tempos de desenvolvimento e a impulsionar a biomanufatura local. Temos orgulho de fortalecer as capacidades científicas e tecnológicas da região, posicionando a América Latina como um participante cada vez mais competitivo na ciência e na biotecnologia globais.”

Dukhyun Lim, vice-presidente de Ciências Biomédicas da BMS, comentou: “O SYNTAX oferece aos pesquisadores maior controle e velocidade na produção de oligonucleotídeos, permitindo maior independência e controle sobre os fluxos de trabalho dos projetos, e temos o prazer de apoiar sua disponibilidade na Coreia do Sul.”

Iwabuchi Takeshi, presidente da BioStream Co., acrescentou: “Essa parceria fortalece nossa capacidade de entregar tecnologias avançadas em ciências da vida em todo o Japão, ajudando os clientes a reduzir a dependência de sínteses no exterior e de longos prazos de entrega.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia

Dr. Ben Rutter

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