Parceria visa formação de cirurgiões em robótica ortopédica

O Centro Edson Bueno, pilar de ensino, pesquisa e inovação do Grupo Amil, firmou um acordo de três anos com a Stryker para capacitar ortopedistas no uso de robótica assistida. A parceria tem como foco o sistema Mako Smart Robotics™, tecnologia aplicada a cirurgias de substituição de joelho e quadril.

Segundo o diretor-executivo de Pesquisa, Educação e Inovação da Rede Total Care, Kenneth Almeida, a iniciativa contribui para ampliar a qualificação de especialistas e o acesso à tecnologia. “A parceria fortalece a formação em cirurgia robótica ortopédica e contribui para procedimentos mais precisos, menos invasivos e com potencial de recuperação mais rápida para os pacientes”, afirma.

O acordo prevê a realização de cursos de certificação para cirurgiões, com atividades teóricas e práticas conduzidas nas instalações do Centro Edson Bueno.

A formação inclui o uso de softwares de planejamento cirúrgico baseados em exames de imagem, como tomografias, que permitem a geração de modelos tridimensionais da anatomia do paciente. Na etapa prática, os participantes terão acesso a laboratórios com peças anatômicas para treinamento de técnicas de corte, posicionamento e operação da tecnologia. Ao final do processo, estarão aptos a utilizar o sistema em cirurgias reais.

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Para Pedro Ramazzotti, vice-presidente e general manager da Stryker Latam, a parceria contribui para ampliar o uso da tecnologia na prática médica, com foco na segurança e no bem-estar dos pacientes.