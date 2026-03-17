The LYCRA Company eliminará mais de $1,2 bilhões em débito através de processo de reestruturação pré-aprovado, posicionando a empresa para ter estabilidade financeira e crescimento a longo prazo

The LYCRA Company, LLC ("LYCRA" ou "a Empresa"), líder global em desenvolvimento de soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que firmou um acordo de apoioàreestruturação ("AAR"), através do qual a grande maioria dos seus credores eliminará aproximadamente $1,2 bilhões de débitos a longo prazo e estabelecerá uma estrutura de capital sustentável que recapitalizará a Empresa e a posicionará para obter estabilidade financeira e crescimento a longo prazo.

O AAR tem o apoio esmagador dos detentores de empréstimos seniores garantidos, notas seniores garantidas de 16% e notas seniores garantidas de 7,5% da empresa, que concordaram em votar a favor de um plano de recuperação pré-aprovado (o "plano pré-aprovado"). Para implementar esse plano, a Empresa e alguns de seus afiliados entraram com um pedido voluntário de recuperação judicial (Capítulo 11) no Tribunal de Falência dos EUA para o Distrito do Sul do Texas.

O plano pré-aprovado reflete o acordo consensual obtido ao longo de vários meses de discussões produtivas com os principais credores financeiros da Empresa. Dado o apoio quase unânime das partes interessadas, a Empresa espera finalizar a sua reestruturação financeira rapidamente e sair do processo do Capítulo 11 dentro de 45 dias.

"Há tempos os produtos da The LYCRA Company são símbolo de qualidade, oferecendo benefícios como conforto duradouro, caimento e desempenho em uma ampla variedade de vestuários e aplicações de cuidados pessoais", afirmou Gary Smith, CEO da The LYCRA Company. "O dia de hoje representa um marco significativo para The LYCRA Companyàmedida que tomamos uma ação decisiva para reduzir significativamente nossas dívidas e fortalecer nosso alicerce financeiro. Ao dar esse passo, continuaremos atendendo aos nossos clientes, apoiando os nossos parceiros e fornecendo os produtos de alta qualidade nos quais eles confiam. Quero agradecerànossa equipe por sua constante dedicação e aos nossos fiéis clientes e parceiros por seu suporte contínuo durante todo o processo".

A Empresa está buscando o alívio habitual do "primeiro dia" que a permitirá operar no curso normal dos negócios durante todo o processo de reestruturação. Como parte dessas movimentações de primeiro dia, a Empresa buscará a aprovação para seguir com o pagamento total de todos os valores válidos devidos aos contratantes e fornecedores no curso normal dos negócios. A fim de apoiar essas operações em curso normal, a Empresa obteve compromissos de $75 milhões em financiamento para devedor em recuperação judicial ("Financiamento DRJ") e mais de $75 milhões em financiamento de saída, que deverá refinanciar o Financiamento DRJ, fornecendo capitalàEmpresa quando da finalização do processo do Capítulo 11.

De maneira importante, certas entidades dentro da The LYCRA Company não estão incluídas no pedido referente ao Capítulo 11. A lista das entidades incluídas no processo pode ser encontrada em https://restructuring.ra.kroll.com/lycra.

Informações adicionais

As petições no Tribunal de Falência e demais informações sobre o caso podem ser obtidas em https://restructuring.ra.kroll.com/lycra ou com a Kroll Inc., agência de notificações e reinvindicações da Empresa, no telefone (888) 498-1399 (ligação gratuita nos EUA) e (347) 338-6514 (ligação internacional). Note que esses recursos servem apenas para informações sobre o processo de reestruturação; demais infraestruturas e informações de contato para atendimento e suporte ao cliente da Empresa seguem ativas e funcionando normalmente.

The LYCRA Company é aconselhada nessa questão pela Linklaters LLP, e tem a Haynes Boone, LLP como consultora jurídica, a Houlihan Lokey como banco de investimento e a FTI Consulting como consultora financeira e de comunicações.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® , T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atenderànecessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é marca comercial da The LYCRA Company.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações que não são informações históricas e, sim, declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem expectativas atuais ou previsões de eventos futuros e não são garantias do desempenho futuro. As declarações podem geralmente ser identificadas como prospectivas porque incluem palavras como "acreditar", "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "irá", "estimativas", "potencial", "almejar", "prever", "buscar" e suas variações ou "poderia", "deveria" ou palavras de significado semelhante. As declarações que descrevem os planos futuros, os objetivos e as metas da Empresa também são declarações prospectivas, que refletem as perspectivas atuais da Empresa com relação a eventos futuros e estão sujeitas a suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente. Embora a Empresa acredite que essas declarações prospectivas estejam baseadas em suposições razoáveis sobre, entre outras coisas, a economia, seu conhecimento dos seus negócios e os indicadores-chave de desempenho que impactam a Empresa, essas declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente daqueles expressos ou sugeridos por essas declarações prospectivas.

Os leitores são advertidos para não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado. Exceto na medida exigida pela lei ou pelo regulamento aplicável, a Empresa não tem obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir os eventos ou as circunstâncias futuras ou para refletir a ocorrência de eventos não antecipados. Você deve considerar esses fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas e recebe a advertência para não depositar confiança indevida em tais declarações.

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