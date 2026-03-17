Mobileum apresenta “Signal to Value” no MWC Barcelona 2026

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedora líder global de soluções analíticas e de rede, destacou sua visão “Signal to Value” no MWC Barcelona 2026, demonstrando como as operadoras de telecomunicações podem transformar eventos de rede em insights, ações e receita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317244270/pt/

Mobileum team at MWC Barcelona 2026.

No evento, a Mobileum demonstrou como as operadoras podem aproveitar sua Active Intelligence Platform para melhorar o desempenho do roaming, fortalecer as defesas contra fraudes e riscos e automatizar a garantia de rede em redes globais cada vez mais complexas.

“Operadoras geram volumes massivos de eventos de rede a cada segundo, mas o verdadeiro valor está em transformar esses eventos em insights, ação e receita”, afirmou Bernardo Lucas, diretor de Marketing e Estratégia da Mobileum. “No MWC 2026, a Mobileum demonstrou como a IA e a automação podem ajudar as operadoras a evoluir de dados brutos de telecomunicações para impacto real nos negócios — seja acelerando receitas de roaming, protegendo as redes contra ameaças emergentes de fraude ou viabilizando novos serviços corporativos.”

Entre as soluções apresentadas pela Mobileum estavam tecnologias desenvolvidas para ajudar as operadoras a transformar inteligência de rede em valor de negócio mensurável, incluindo:

Inteligência de roaming baseada em IA , incluindo a Função de Exposição de Roaming (REF), permitindo que as operadoras acessem e monetizem com segurança insights de roaming por meio de APIs padronizadas.

, incluindo a Função de Exposição de Roaming (REF), permitindo que as operadoras acessem e monetizem com segurança insights de roaming por meio de APIs padronizadas. IA agêntica para gestão de fraude e risco , ampliando sua plataforma RAID Integrated Risk Management para automatizar investigações, explicar casos de ameaça e sugerir remediações, resultando em maior proteção contra fraude e menor perda de receita.

, ampliando sua plataforma RAID Integrated Risk Management para automatizar investigações, explicar casos de ameaça e sugerir remediações, resultando em maior proteção contra fraude e menor perda de receita. Garantia autônoma de rede , utilizando testes, monitoramento e análises impulsionados por IA para otimizar a conectividade global e a experiência do cliente em redes de múltiplas gerações.

, utilizando testes, monitoramento e análises impulsionados por IA para otimizar a conectividade global e a experiência do cliente em redes de múltiplas gerações. Uma plataforma de Assistente de IA white?label desenvolvida em parceria com a NOHOLD, permitindo que operadoras de telecom monetizem serviços de IA oferecendo assistentes com marca própria para clientes de pequenas e médias empresas e grandes corporações.

Por meio de estações de demonstração interativas, a Mobileum mostrou como as operadoras podem transformar dados de telecomunicações em valor operacional e comercial real em três áreas principais:

Roaming reimaginado

A Mobileum demonstrou como a inteligência de roaming baseada em IA ajuda as operadoras a melhorar a qualidade do serviço, otimizar parcerias e explorar novas oportunidades de receita de roaming. As inovações incluíram a Função de Exposição de Roaming (REF) da Mobileum, que fornece acesso seguro em tempo realàinteligência de roaming por meio de uma estrutura de API padronizada e orientada por políticas, possibilitando novos casos de uso em mitigação de fraudes, gerenciamento do ciclo de vida da IoT, experiência do cliente e análises. Demonstrações adicionais apresentaram o Roaming DNA, o Redirecionamento de Tráfego de Rede (NTR) e análises impulsionadas por IA que permitem às operadoras monitorar proativamente o desempenho do roaming, otimizar estratégias de direcionamento e resolver problemas de rede antes que afetem os assinantes.

Defesa contra fraudes baseada em agentes de IA

A Mobileum também destacou a evolução de sua plataforma RAID 9 Integrated Risk Management (IRM) com a incorporação da inteligência artificial (IA) agêntica, permitindo que as equipes de risco detectem ameaças mais rapidamente e automatizem respostas, mantendo total controle operacional. A solução utiliza agentes de IA capazes de raciocinar em cenários de fraude e garantia de receita com base no contexto do setor de telecomunicações, ajudando as equipes de risco a identificar ameaças emergentes, priorizar investigações e automatizar processos rotineiros. Recursos complementares demonstrados no MWC incluíram tecnologias de segurança de voz, como Audio Printing e VoiceShield, juntamente com ferramentas como o URL Scanner, oferecendo às operadoras proteção em tempo real para chamadas de voz e SMS contra golpes, fraudes e ameaças de segurança cada vez mais sofisticadas.

Garantia de rede autônoma

A Mobileum demonstrou como a automação orientada por IA está transformando a garantia de rede, permitindo que as operadoras monitorem e otimizem redes complexas de múltiplas gerações com mais eficiência. As demonstrações incluíram testes baseados em smartphones para o GlobalRoamer®, automação de Análise de Causa Raiz baseada em IA Generativa (GenAI) e novas soluções de sondagem projetadas para ambientes especiais, como locais de difícil acesso para testes de comunicações via satélite. A Mobileum também demonstrou funcionalidades avançadas para sua solução de testes de laboratório e desempenho, o dsTest, incluindo validação automatizada de regras complexas de firewall de sinalização e análise avançada de fluxo de chamadas 5G de ponta a ponta, proporcionando maior visibilidade do desempenho da rede e da experiência do cliente em ambientes de conectividade global.

A Mobileum também reforçou seu apoio a eventos globais de grande escala com o lançamento do seu Pacote de Testes para a Copa do Mundo da FIFA 2026, que fornecerá às operadoras de telecomunicações ferramentas aprimoradas de teste e monitoramento para validar a prontidão para roaming e manter a qualidade do serviço durante períodos de alta demanda de rede.

Monetizando IA para clientes empresariais

A Mobileum também demonstrou sua plataforma de Assistente de IA white?label, desenvolvida em parceria com a NOHOLD, que permite às operadoras de telecom oferecer serviços de assistente de IA com marca própria para pequenas e médias empresas (PMEs). A plataforma possibilita que as operadoras disponibilizem assistentes de IA baseados em assinatura, ajudando empresas a automatizar o suporte ao cliente, melhorar o engajamento de vendas e aumentar a produtividade, criando novas oportunidades de monetização de serviços de IA por meio dos canais corporativos já existentes.

Esses avanços refletem a visão mais ampla da Mobileum, Signal to Value: ajudar operadoras de telecom a transformar eventos de rede em inteligência confiável que impulsiona decisões mais inteligentes, redes mais robustas, maior automação operacional e novas oportunidades de receita.

Para saber mais sobre as soluções apresentadas no MWC 2026, agende uma reunião com nossos especialistas visitando nosso site.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede principal, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence para conectar inteligência operacional e de rede a ações em tempo real, aumentando a receita, melhorando a experiência do cliente e reduzindo custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. www.mobileum.com

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