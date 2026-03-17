Canon do Brasil realiza evento "Uma Canon na Mão"

Na última semana, a Canon do Brasil promoveu em São Paulo o evento presencial “Uma Canon na Mão”, uma experiência imersiva voltada a profissionais de fotografia, vídeo, cinema e produção de conteúdo digital. Realizado na Casa Canon, localizada na Vila Mariana, o encontro contou com quatro sessões diárias e vagas limitadas, proporcionando aos participantes uma imersão prática nas mais recentes tecnologias da marca.

Com o objetivo de aproximar a Canon do mercado e incentivar a experimentação, o evento reuniu criadores de diferentes áreas que puderam testar câmeras e lentes de última geração, entre elas a câmera cinema EOS C50 e, da série Mirrorless, a câmera EOS R6 Mark III. As ativações práticas foram pensadas para explorar o potencial criativo das imagens em diversas aplicações, da fotografia à produção audiovisual profissional.

De acordo com Fabio Zuccaratto, gerente de Foto, Cinema e Broadcast da Canon do Brasil, o projeto foi desenvolvido para oferecer uma vivência real aos criadores. “‘Uma Canon na Mão’ foi pensado para quem vive de contar histórias por meio da imagem. Queríamos proporcionar uma experiência autêntica, permitindo que os profissionais experimentassem a tecnologia Canon e descobrissem como ela pode potencializar suas diferentes linguagens criativas”, afirma ele.

“Este evento representou uma oportunidade estratégica para reforçar o posicionamento da Canon no segmento no geral, demonstrando na prática o valor do nosso portfólio para o mercado brasileiro. Ao reunir criadores, parceiros e clientes no mesmo espaço, conseguimos transformar demonstrações de produtos em conversas relevantes sobre linguagem, narrativa e negócios”, afirma Ângela Paleari, responsável pelo marketing da área de Foto, Cinema e Broadcast da Canon do Brasil.

Uma das ativações mais criativas do evento recriou um boteco brasileiro autêntico, com música ao vivo, conversas animadas e detalhes cotidianos, do copo gelado à luz ambiente, ideal para demonstrar na prática o poder de captura das câmeras Canon em condições reais de iluminação mista e movimento.

Em outro momento, os participantes puderam ouvir o cineasta João Castelo Branco, ABC, falar sobre suas experiências no audiovisual.

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O evento foi amplamente elogiado pelos participantes, que destacaram a oportunidade de experimentar as tecnologias da Canon em um ambiente inspirador, colaborativo e descontraído.