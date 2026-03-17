Obra reposiciona finanças como área estratégica do negócio

A líder de finanças, Bruna Tiemy Ono, lança "A Nova Liderança de Finanças: como transformar a área com tecnologia, novos produtos e inovação", obra que propõe uma revisão do papel tradicional da área financeira nas organizações.

A publicação parte da premissa de que finanças deixaram de ser uma função predominantemente operacional e passaram a ocupar posição estratégica na leitura de riscos, na orientação de decisões e no direcionamento do crescimento sustentável dos negócios. A autora sustenta que o avanço tecnológico, a pressão por eficiência e a complexidade regulatória ampliaram a responsabilidade das lideranças financeiras.

"A área financeira precisou deixar de ser apenas guardiã dos números para se tornar intérprete do negócio. Quem lidera finanças hoje precisa traduzir dados em decisão estratégica — e essa transição é o centro do livro", afirma Bruna Tiemy Ono.

Com base em experiências práticas acumuladas ao longo de mais de 16 anos de atuação, Bruna argumenta que o domínio técnico, embora indispensável, já não é suficiente em ambientes marcados por transformação digital, inovação constante e exigência por respostas rápidas. Para ela, a liderança financeira contemporânea requer capacidade analítica, visão sistêmica e habilidade de traduzir números em diretrizes estratégicas.

Segundo a líder, interpretar cenários macroeconômicos, comunicar riscos de forma clara e conectar tecnologia à estratégia corporativa tornaram-se competências centrais. O livro também aborda a integração entre dados, automação de processos e desenvolvimento de novos produtos como elementos que reposicionam finanças no centro das decisões empresariais.

A obra se inicia com a vivência da autora no começo da carreira, em um pequeno comércio, onde margens reduzidas e decisões imediatas evidenciaram a relação direta entre controle financeiro e sustentabilidade do negócio. A narrativa evolui para contextos corporativos de maior porte, incluindo expansão internacional, estruturação de novos modelos de receita e automação de rotinas financeiras, sempre com foco na tomada de decisão em nível de liderança.

Ao longo dos capítulos, Bruna discute como a área pode atuar como parceira estratégica das demais lideranças, contribuindo para planejamento de longo prazo, mitigação de riscos e avaliação de investimentos. A publicação também examina tendências como digitalização de relatórios, uso de indicadores preditivos e maior integração entre áreas financeiras e tecnologia.



Sobre a autora



Contadora com mais de 16 anos de atuação em finanças, Bruna Tiemy Ono desenvolve projetos de transformação financeira, inovação e novos modelos de negócio, atuando diretamente com o C-Level. A obra é direcionada a CFOs, lideranças e profissionais da área financeira que buscam alinhar disciplina operacional, tecnologia e visão estratégica na condução das organizações.



Serviço

Livro: A Nova Liderança de Finanças – como transformar a área com tecnologia, novos produtos e inovação



Autora: Bruna Tiemy Ono

Lançamento: 26 de março de 2026

Local: Itaim Bibi – São Paulo (evento presencial e fechado para convidados)

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